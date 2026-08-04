Selección argentina: los amistosos en China podrían cambiar de sede y se perfila un rival para el de Buenos Aires

La Selección argentina jugaría 3 partidos entre septiembre y octubre: 1 en el país, con rival tentativo; y 2 que iban a ser en China, pero podrían mudarse.

La Selección argentina comienza a planificar su camino tras el subcampeonato en el Mundial 2026. Con una gran incertidumbre respecto de las competencias oficiales -aún no se definieron cómo serán las Eliminatorias para el 2030 ni dónde de jugará la Copa América 2028-, desde AFA ya están diagramando una serie de amistosos para los próximos meses.

Para las fechas FIFA de septiembre y octubre, existe la posibilidad de disputar cuatro partidos, pero la intención inicial es que sean solo tres. Uno de ellos (el primero) sería en Buenos Aires, en el Monumental, con la impronta de que los jugadores de la Scaloneta se reencuentren con la gente luego de la Copa del Mundo y esté presente Lionel Messi para que reciba el aliento y el afecto que se merece de la hinchada tras cerrar su historia mundialista.

Se espera que Messi esté presente en el amistoso que se juegue en Argentina. EFE En cuanto a los otros dos, la primera idea es que se llevaran a cabo en China. Sin embargo, según adelantó el portal Doble Amarilla, en las últimas horas comenzó a peligrar la sede por problemas de organización con el gigante asiático, y desde la Asociación del Fútbol Argentino empiezan a evaluar alternativas.

Uruguay se perfila como rival para el amistoso en Buenos Aires Aún no hay ningún rival definido y para los dos encuentros de octubre ni siquiera trascendió algún tentativo. En cuanto al de septiembre en el país, ya se perfila Uruguay como el primer contrincante de este nuevo ciclo mundialista de cara al 2030, que tendría a ambas naciones rioplatense como sedes secundarias.