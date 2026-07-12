Bombazo: tras la salida de Bielsa, Forlán será el DT interino de la Selección de Uruguay

Desde la AUF confirmaron a Diego Forlán como reemplazante provisorio de Marcelo Bielsa, que abandonó Uruguay tras el fracaso en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay sumó un nuevo fracaso al quedar afuera en fase de grupos del Mundial 2026, repitiendo así la temprana eliminación sufrida en Qatar 2022. Este nuevo traspié culminó con la previsible salida de Marcelo Bielsa, que anunció el final de su ciclo dos semanas atrás en su regreso al país en conferencia de prensa.

Ya pensando en lo que será el proceso para la Copa del Mundo 2030, a la que la Celeste tiene su clasificación asegurada como anfitriona, desde la Asociación del Fútbol Uruguayo no quieren apurarse en definir al entrenador que tomará las riendas por los próximo 4 años y designó a un ídolo nacional como es Diego Forlán para que asuma como interino mientras continúan en la búsqueda.

Bielsa dejó Uruguay tras el fracaso en el Mundial 2026. FIFA "Lo eligió el Comité Ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado y estuvimos un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante", confirmó Ignacio Alosno, presidente de la AUF, en diálogo con Tele Doce.

Cachavacha aún no fue anunciado oficialmente (tampoco se comunicó aún la desvinculación de Bielsa), pero ya se sabe que ocupará el cargo hasta marzo del 2027, período en el que dirigirá a la Selección Mayor y también a la Sub 20. El exdelantero tiene una breve experiencia como entrenador, habiendo tenido a su cargo a Peñarol en 2020 y a Atenas de San Carlos en 2021.