Xabi Alonso reveló su charla con Enzo Fernández y comunicó su fuerte decisión con Garnacho en Chelsea

En su presentación como DT del Chelsea, Xabi Alonso fue contundente sobre el futuro de los jugadores argentinos. Qué dijo en conferencia de prensa.

Xabi Alonso ya empezó a tomar decisiones fuertes en el Chelsea. En su primera conferencia, el DT español se refirió a los dos argentinos que más ruido generaron en el mercado de pases: Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. ¿El saldo? Un guiño para el capitán de los Blues y una despedida casi anunciada para el ex Manchester United.

Xabi Alonso habló con Enzo Fernández: qué dijo al respecto En medio de las especulaciones, el extécnico del Real Madrid reveló que ya mantuvo una charla con el campeón del mundo, que en estos momentos se está preparando para jugar las semifinales del Mundial con la Selección argentina. No obstante, prefirió mantener el contenido bajo llave.

"He hablado con Enzo Fernández", contó el español. Y enseguida aclaró: "Pero, como puedes entender, lo que dijimos permanecerá en privado". Eso sí, cuando le preguntaron si quería contar con él para la próxima temporada, no dejó lugar para las dudas: "Sí, sí".

Xabi Alonso dio su primera conferencia como entrenador del Chelsea. EFE Garnacho, con un pie afuera del Chelsea La situación de Garnacho, en cambio, es completamente distinta. A un año de su llegada a Stamford Bridge, el extremo de 22 años ni siquiera fue incluido en la pretemporada y en Inglaterra crece cada vez más el rumor de que el Chelsea busca venderlo cuanto antes.