Se confirmó el árbitro de Argentina-Inglaterra: dirigió una final de Messi y ya tuvo una polémica en el Mundial

El estadounidense Ismael Elfath será el encargado de impartir justicia en la histórica semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra. Sus antecedentes.

Este lunes, la FIFA cortó con la incertidumbre y anunció de manera oficial el árbitro para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra. El estadounidense Ismael Elfath dirigirá el próximo miércoles a las 16:00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, y sus antecedentes dieron que hablar.

La FIFA confirmó el árbitro de Argentina-Inglaterra Corey Parker y Kyle Atkins serán los asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani actuará como cuarto árbitro y su compatriota Daniele Bindoni será el juez reserva. Cabe destacar que, por el momento, la FIFA todavía no dio a conocer quiénes serán las autoridades a cargo del VAR.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026 Elfath transita su segunda Copa del Mundo tras haber estado presente en la anterior edición. Si bien nunca dirigió a la Albiceleste, hay un antecedente que no pasó inadvertido: fue el cuarto árbitro en la histórica final del Mundial de Qatar 2022, cuando la Scaloneta venció por penales a Francia para conquistar la tercera estrella.

Los partidos que dirigió Elfath en el Mundial 2026: ¿hubo polémicas? En esta edición ya dirigió el 2-2 entre Países Bajos y Japón, el triunfo 1-0 de España sobre Uruguay en la fase de grupos y la victoria 2-1 de Noruega ante Brasil en los octavos de final. ¿La novedad? En dos de esos tres encuentros terminó bajo la lupa por decisiones y/o errores puntuales.

El primer foco de las críticas llegó justamente en el duelo entre uruguayos y españoles, que se sacaron chispas. Elfath pudo haber expulsado a Nicolás De La Cruz por un tremendo patadón de atrás que dejó sentido a Nico Williams (lo lesionó), pero se decantó por la amarilla y desató la bronca de los europeos. Ya sobre el final del partido, le mostró la roja a Agustín Canobbio por un planchazo a Pau Cabarsí que no dio lugar para el debate.