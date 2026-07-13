Se confirmó el árbitro de Argentina-Inglaterra: dirigió una final de Messi y ya tuvo una polémica en el Mundial
El estadounidense Ismael Elfath será el encargado de impartir justicia en la histórica semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra. Sus antecedentes.
Este lunes, la FIFA cortó con la incertidumbre y anunció de manera oficial el árbitro para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra. El estadounidense Ismael Elfath dirigirá el próximo miércoles a las 16:00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, y sus antecedentes dieron que hablar.
La FIFA confirmó el árbitro de Argentina-Inglaterra
Corey Parker y Kyle Atkins serán los asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani actuará como cuarto árbitro y su compatriota Daniele Bindoni será el juez reserva. Cabe destacar que, por el momento, la FIFA todavía no dio a conocer quiénes serán las autoridades a cargo del VAR.
Elfath transita su segunda Copa del Mundo tras haber estado presente en la anterior edición. Si bien nunca dirigió a la Albiceleste, hay un antecedente que no pasó inadvertido: fue el cuarto árbitro en la histórica final del Mundial de Qatar 2022, cuando la Scaloneta venció por penales a Francia para conquistar la tercera estrella.
Los partidos que dirigió Elfath en el Mundial 2026: ¿hubo polémicas?
En esta edición ya dirigió el 2-2 entre Países Bajos y Japón, el triunfo 1-0 de España sobre Uruguay en la fase de grupos y la victoria 2-1 de Noruega ante Brasil en los octavos de final. ¿La novedad? En dos de esos tres encuentros terminó bajo la lupa por decisiones y/o errores puntuales.
El primer foco de las críticas llegó justamente en el duelo entre uruguayos y españoles, que se sacaron chispas. Elfath pudo haber expulsado a Nicolás De La Cruz por un tremendo patadón de atrás que dejó sentido a Nico Williams (lo lesionó), pero se decantó por la amarilla y desató la bronca de los europeos. Ya sobre el final del partido, le mostró la roja a Agustín Canobbio por un planchazo a Pau Cabarsí que no dio lugar para el debate.
En su último partido de este Mundial, el estadounidense dijo presente en el batacazo de Noruega ante Brasil por los octavos de final. Allí sancionó dos penales para la Verdeamarela, uno de ellos tras ser convocado por el VAR para revisar una clara falta que inicialmente no había advertido.
Messi y un especial antecedente con el juez estadounidense
Si hay un antecedente que une a Elfath con Lionel Messi es la final de la Leagues Cup 2023. El estadounidense fue el árbitro del partido en el que el Inter Miami igualó 1-1 con Nashville y terminó consagrándose por 10-9 en una inolvidable definición por penales. Aquella noche, el 10 abrió el marcador con un golazo desde afuera del área y levantó el primer título de la historia del club estadounidense.