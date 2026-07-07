Por qué para Scaloni "está perfecto" que sean franceses el árbitro y el VAR en Argentina-Egipto

Lionel Scaloni se mostró conforme con la designación del equipo arbitral para el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador de la Selección argentina fue consultado por la presencia de árbitros franceses tanto en el campo de juego como en el VAR y descartó que esa situación represente un inconveniente.

Lejos de expresar alguna preocupación, el técnico explicó que considera positivo que los responsables de impartir justicia compartan la misma escuela arbitral, ya que eso puede favorecer una interpretación uniforme de las jugadas durante el partido.

El encuentro, que definirá uno de los clasificados a los cuartos de final, será dirigido por el francés Francois Letexier , acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes. Además, los noruegos Espen Eskas e Isaak Bashevkin fueron designados como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.

Consultado sobre la nacionalidad de los árbitros, Scaloni respondió con naturalidad e incluso recordó una sugerencia que, según explicó, ya había planteado anteriormente a la FIFA.

La FIFA designó al francés Francois Letexier como árbitro del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

“¿El VAR es francés también? No pasa nada. Lo que le dije a la FIFA una vez, si los cuatro árbitros de campo son de un país, sería bueno que los de arriba sean del mismo país, porque no lo interpretan igual. Si son todos franceses, perfecto para mí. No me cambia que sea así”.

Lionel Scaloni, sobre la terna arbitral para Argentina-Egipto

Con esa explicación, el seleccionador dejó en claro que, para él, el aspecto más importante no pasa por el país de origen de los jueces, sino por mantener criterios similares entre quienes toman decisiones dentro del terreno de juego y quienes intervienen desde la cabina de videoarbitraje.

Quién será el árbitro de Argentina-Egipto

François Letexier transita su primera participación en una Copa del Mundo y ya dirigió dos encuentros en esta edición del torneo. Estuvo al frente de la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador y del empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

En esos dos compromisos mostró un total de ocho tarjetas amarillas y no protagonizó decisiones que generaran controversias. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir el duelo entre Argentina y Egipto, uno de los cruces que definirá el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.