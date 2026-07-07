La Selección argentina va por el pasaje a cuartos frente a la sorprendente Egipto: hora, TV y streaming

La Selección argentina se enfrenta con Egipto en busca de los cuartos de final y con la misión de dejar atrás la pobre imagen ante Cabo Verde.

El festejo de Messi tras marcar el 1-0 de Argentina ante Cabo Verde. La Pulga quiere quedar como único goleador de la Copa del Mundo.

La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Egipto, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, buscando un lugar en la próxima instancia del certamen.

El encuentro está programado para las 13 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, contará el arbitraje del francés Francois Letexier y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Cómo llegó la Selección argentina al duelo de octavos de final La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de ganarle con muchísimo sufrimiento por 3-2 a Cabo Verde, en un enfrentamiento que se definió recién en el tiempo extra y donde se pueden rescatar muy pocos puntos altos.

La Selección argentina ya está en octavos de final. Fotobaires En dicho cruce, quedó muy expuesta la desconfianza de los laterales derechos, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, la falta de conexión de los mediocampistas y la falta de delanteros que acompañen a Lionel Messi, ya que Thiago Almada tuvo poca relevancia en el desarrollo del juego y sigue sin convencer, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son una sombra de lo que suelen ser en sus clubes.

De esta manera, Scaloni realizaría algunos cambios para intentar que la “Scaloneta” vuelva a fluir como sabe hacerlo. En el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico podría ir en lugar de Facundo Medina, mientras que en la mitad de la cancha se plantea una interesante alternativa, ya que podría darse el ingreso de Leandro Paredes que aporta mucho orden en la salida y mayor posesión de la pelota o el de Nicolás González, que podría ser clave para desequilibrar en los últimos metros. Además, todavía no está confirmado si el nueve será Julián Álvarez o Lautaro Martínez.