La Selección argentina ganó 3-2 un partido de locos ante la durísima Cabo Verde y está en octavos del Mundial

La Selección argentina sufrió más de la cuenta, pero sacó adelante un partido durísimo y se metió en los octavos de final del Mundial 2026 . En un encuentro cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde tras el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami y ahora enfrentará a Egipto en la próxima instancia. La Albiceleste dejó atrás un duro examen en el inicio de la fase eliminatoria, donde quedó demostrado que cada error puede costar muy caro.

En los primeros minutos, Argentina monopolizó la posesión, pero sin lograr romper el sólido bloque defensivo de Cabo Verde . El equipo de Lionel Scaloni movía la pelota con paciencia y algo de lentitud de un lado a otro, mientras su rival apostó por replegarse en un bloque bajo para salir rápido de contraataque cada vez que recupera el balón.

La primera ocasión importante para la Scaloneta fue sobre los 14', cuando Lionel Messi recibió dentro del área tras una buena triangulación y, tras sacarse un rival de encima, sacó un zurdazo cruzado que pasó cerca del palo izquierdo del arquero Vozinha.

La segunda chance para Argentina llegó a los 18 minutos. Lionel Messi se hizo cargo de un tiro libre tras una infracción que él mismo había generado, pero su remate no tuvo la potencia suficiente para complicar a Vozinha, que controló la pelota sin dar rebote.

Hasta que Argentina encontró el premio a su insistencia. A los 28 minutos, Lionel Messi controló de manera magistral un preciso pelotazo de Lisandro Martínez, quedó cara a cara con Vozinha y definió con un potente remate al techo del arco para poner el 1-0 sobre Cabo Verde . Con este tanto, el capitán alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales y llegó a 8 conquistas en la edición 2026 .

El golazo de Messi para el 1-0 ante Cabo Verde

Golazo de Messi para el 1-0 ante Cabo Verde Telefe

Tras abrir el marcador, Argentina no modificó su postura y siguió jugando en campo rival, monopolizando la pelota y buscando ampliar la ventaja. Cabo Verde recién logró adelantar sus líneas cerca de los 38 minutos, aunque sin inquietar a Emiliano Martínez. Antes del descanso, Enzo Fernández estuvo cerca del segundo con un remate rasante desde la puerta del área que obligó a una buena intervención de Vozinha. Así, la Albiceleste cerró una sólida primera etapa y se fue al entretiempo con ventaja por 1-0 gracias al gol de Lionel Messi.

Lionel Messi ya definió magistralmente para el 1-0 de la Selección argentina ante Cabo Verde y sale a festejarlo en medio de una explosión en Miami. EFE

El segundo tiempo comenzó con una Argentina cerca del 2-0: a los 7 minutos, Lionel Messi habilitó con un pase perfecto a Nahuel Molina, que quedó mano a mano, pero no logró controlar la pelota. Del otro lado, Cabo Verde empezó a crecer con dos tiros de esquina consecutivos y un potente remate de media distancia que obligó a una gran atajada de Emiliano Martínez.

Con el correr de los minutos, el conjunto africano ganó terreno y la Albiceleste le cedió la iniciativa. Esa mejora tuvo su premio a los 13 minutos, cuando Deroy Duarte apareció sin marca dentro del área para conectar un pase rasante y definir cruzado ante el Dibu, decretando el 1-1 en un inesperado empate en Miami.

Sorpresa: Cabo Verde empató con un remate cruzado de Duarte

Duarte marcó el empate para Cabo Verde Telefe

Argentina reaccionó de inmediato tras el empate y estuvo a centímetros de volver a ponerse en ventaja. A los 17 minutos, Lautaro Martínez dejó solo a Lionel Messi frente a Vozinha, pero el arquero caboverdiano achicó rápido y le ganó el mano a mano al capitán argentino, en una de las chances más claras del segundo tiempo.

Poco después, Lionel Scaloni movió el banco de suplentes con los ingresos de Julián Álvarez y Nicolás González en reemplazo de Lautaro Martínez y Thiago Almada para renovar el ataque. Del otro lado, Lenini fue amonestado por una dura infracción sobre Messi y, a los 22 minutos, Cabo Verde también realizó modificaciones con las entradas de Livramento y Monteiro por Deroy Duarte y Costa.

Argentina estuvo muy cerca del segundo a los 28 minutos. Lionel Messi ejecutó con rapidez un tiro libre al borde del área, aprovechando que Vozinha todavía acomodaba la barrera, y buscó sorprender al arquero con un remate contra su palo. Sin embargo, el guardameta reaccionó a tiempo y, con una atajada espectacular, evitó lo que parecía un gol seguro del capitán argentino.

La tremenda atajada de Vozinha

¡ATAJADA DE VOZINHA! Leo aprovechó la distracción del arquero y tuvo el segundo de tiro libre Argentina 1-1 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/QdH19yuJoa — telefe (@telefe) July 3, 2026

En el tramo final, Argentina fue con todo en busca del triunfo. A los 35 minutos, Nahuel Molina envió un peligroso buscapié que Borges estuvo a punto de desviar contra su propio arco. En esa misma ventana, Cabo Verde realizó dos cambios con los ingresos de Varela y Semedo, mientras que Lionel Scaloni mandó a la cancha a Leandro Paredes por Rodrigo De Paul.

Las complicaciones también llegaron por una lesión de Facundo Medina, que no pudo continuar por una molestia muscular y dejó su lugar a Nicolás Tagliafico. Ya en tiempo agregado, Paredes probó desde media distancia, aunque sin exigir a Vozinha, y poco después el arquero volvió a convertirse en figura al desviar con un manotazo otro tiro libre de Lionel Messi, cuyo remate se desvió en la barrera antes de llegar al arco.

Con el empate 1-1 al cabo de los 90 minutos, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde se fue al alargue para definir el último boleto a los octavos de final.

Argentina golpeó apenas comenzado el tiempo suplementario. A los 2 minutos, tras un tiro de esquina, la pelota quedó suelta en el segundo palo y Lisandro Martínez no perdonó: controló con tranquilidad y sacó un potente zurdazo al primer palo para vencer a Vozinha y marcar el 2-1 de la Albiceleste. Minutos después, Cabo Verde respondió con dos cambios: Pina y Duarte dejaron la cancha para los ingresos de Benchimol y Semedo en busca de la igualdad.

Licha Martínez clavó un tremendo zurdazo para el 2-1 de Argentina

Golazo de Lisandro Martínez para el 2-1 de Argentina Telefe

El tiempo suplementario siguió entregando emociones. A los 13 minutos, Lopes Cabral sacó un derechazo espectacular tras enganchar hacia el centro y clavó la pelota en un ángulo para marcar el 2-2 con uno de los mejores goles del Mundial 2026.

Sindy Lopes Cabral empató con un golazo

¡GOL DE CABO VERDE! Golazo de Cabral para empatar el partidoArgentina 2-2 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/00w1PUVnfv — telefe (@telefe) July 4, 2026

La respuesta argentina no tardó en llegar: tres minutos más tarde, Lionel Messi volvió a quedar cara a cara con Vozinha, pero el arquero ganó otra vez el duelo al contener un potente remate cruzado dentro del área y sostener el empate.

El primer tiempo suplementario terminó con un vibrante 2-2 y todo indicaba que la clasificación se definiría por penales. Sin embargo, apenas comenzó el segundo tiempo extra, Argentina volvió a golpear: a los 6 minutos, Cristian Romero ganó de cabeza tras un córner y, favorecido por un desvío en el camino, marcó el 3-2 para devolverle la ventaja a la Albiceleste.

Cuti Romero metió un cabezazo inolvidable para el 3-2 en el alargue

¡¡CUTI AL RESCATE!! TESTAZO GOLEADOR DE ROMERO PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. CABO VERDE.



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Cabo Verde no bajó los brazos y fue con todo por una nueva igualdad. A los 10 minutos, Emiliano Martínez volvió a responder con una atajada decisiva al volar sobre su palo izquierdo para desviar un peligroso tiro libre que tenía destino de gol, sosteniendo la ventaja argentina en un cierre cargado de tensión.

Cabo Verde volvió a poner en aprietos a Argentina en el cierre del alargue, pero Emiliano Martínez respondió otra vez con una intervención decisiva. El Dibu leyó a la perfección una pelota pinchada que cayó en el área chica, se anticipó a la llegada del delantero africano y alcanzó a desviar el balón al córner, sosteniendo la ventaja de la Albiceleste en un momento clave del partido.

La Selección se impuso 3-2 ante Cabo Verde en un apasionante partido que necesitó del tiempo suplementario para definirse y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni ahora enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia por penales, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El minuto a minuto de Argentina vs Cabo Verde