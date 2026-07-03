Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que enfrenta a la Selección argentina en el Mundial 2026

Contra todo pronóstico, Cabo Verde se metió entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026 y se ganó el puesto de revelación del torneo. Ese logro histórico tuvo un protagonista: Vozinha, el arquero de 40 años que se destacó ante grandes rivales y ahora enfrentará a la Selección Argentina .

Cabo Verde hizo historia en su primera participación en una Copa del Mundo. El seleccionado africano integró el Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita y logró clasificarse a los 16avos de final tras terminar segundo con tres empates y, lo más importante, sin ninguna derrota.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que hace historia en el Mundial.

Uno de los grandes responsables de esa campaña fue Vozinha. El experimentado arquero fue la figura en el empate sin goles frente a España, con una actuación determinante para sostener el arco en 0.

Pese a que el arquero ya se convirtió en una referencia para el fútbol caboverdiano, ahora suma un capítulo clave: el enfrentamiento con la Selección Argentina de Lionel Messi, vigente campeona del mundo.

Vozinha nació el 3 de junio de 1986 en la isla de São Vicente y comenzó su carrera en Batuque. Debutó en el primer equipo en 2009 y luego pasó al Mindelense, club con el que se consagró campeón en 2015.

Luego, el arquero pudo desarrollar gran parte de su carrera en el exterior. Jugó en equipos de Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia hasta llegar al Grupo Desportivo de Chaves, de la segunda división de Portugal, donde ataja en la actualidad.

Los botines argentinos que usa Vozinha en el Mundial 2026

Además de sus actuaciones dentro de la cancha, otro detalle llamó la atención durante el Mundial: Vozinha utiliza botines de la marca Senda, una empresa de indumentaria deportiva fundada por el argentino Santiago Halty en Estados Unidos.

El propio creador de la marca le entregó el calzado al arquero y a otros futbolistas del seleccionado caboverdiano, quienes eligieron utilizarlos durante la Copa del Mundo.