Video: el golazo de Messi ante Cabo Verde y su gesto especial en el festejo

El capitán argentino destrabó el partido ante el combinado africano con otra soberbia definición para el 1-0 que tuvo un agregado extra, con otro jugador siendo clave.

El duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se destrabó, cuando no, por otra genialidad de Lionel Messi . El capitán albiceleste marcó el 1-0 en un momento clave del partido en una jugada que tuvo un protagonista clave: Lisandro Martínez.

Cuando el equipo de Lionel Scaloni no encontraba tantos espacios para superar el sólido bloque defensivo que plantó desde el primer minuto el combinado africano, Licha apeló a esa técnica que lo caracteriza y que lo llevó a las grandes ligas.

A los 28 minutos, el defensor del Manchester United agarró la pelota en mitad de cancha, levantó la cabeza y lanzó un milimétrico pase que rompió todas líneas. A partir de ahí fue toda de la Pulga, que controló con un soberbio toque y quedó frente a frente con el arquero Vozinha, a quien le rompió para el delirio de un Hard Rock Stadium repleto de hinchas argentinos.

El festejo fue especial porque Messi decidió darle todo el crédito al asistidor: enseguida buscó con la mirada a Lisandro y lo apuntó reiteradas veces con el dedo antes de salir a gritarlo, reconociéndole semejante gesto técnico.