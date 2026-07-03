Cuando la pelota también juega por la dignidad: la utopía de un Lionel Messi comprometido

Sabía que lo que estaba sintiendo era casi un anacronismo. Se trataba de una cuestión de otras épocas, tiempos en que el romanticismo era sincero. O era parte del “deber ser”. Algo más costumbrista. De uno u otro modo, daba igual, estaba esa “IDEA” merodeando.

Lionel Messi, el astro del futbol mundial, empezaba a decidirse a patear el tablero. A mover la ventana de un asunto aceptado y menospreciado, a uno inaceptable. Lo que no sabía y nunca va a saber, es de dónde vino esa nueva vocación. O quizás esa postura hacia ese tipo de cuestiones siempre estuvo, sólo que ahora, por H o por B, debía hacerla pública. ¿Para qué? ¿Quién o qué lo empujó a echar la pelota a rodar sobre un tema tan áspero? Eso sí, en un nuevo campo: lejos del verde césped. Desconocido para él. Porque la conversación pública es campo minado. Para cualquiera. Y Messi tampoco tenía conciencia que iba a dejar de ser un genio del futbol, amado por la mayoría, para ser también una figura tanto comprometida como cuestionada. ¿Estaba dispuesto a eso? ¿Era esta una causa justa que precisaba de una voz legítima y globalmente aceptada, aunque desconocida? Quien sabe…Lo que sí sabía era que no había vuelta atrás y que la historia lo iba a juzgar distinto. De aquí en adelante iba a animarse a ser quien siempre quiso: iba a alzar la voz. Y esa aparente comodidad o indiferencia por causas justas (?) no iba a gobernar más su día a día.

La escena se cuela en la historia como una pregunta que el astro decidió no ignorar: ¿qué significa que el seleccionado de la República de Irán llegue agotado a cada partido, sin un centro de entrenamiento digno, en inferioridad de condiciones, mientras el mundo regodea en goles y contratos? La típica complicidad entre colegas se tornó en un tipo de complicidad acusatoria. El vestíbulo estaba lleno de voces que no alzaban la voz, de miradas que no miran. Messi escucha, no con el deseo de ser visto como líder, sino con la claridad de quien sabe que el fútbol, con ellos como protagonistas, puede ser (como ha sido) un idioma para sostener a alguien cuando el aire falta. Su silencio previo, cómodo como el silencio de una sala de prensa cuando la gloria tapa la verdad, se deshilacha en este instante: “La dignidad no es negociable: si esto continua propongo que nos unamos y que no continuemos con el mundial”. Estaba hecho. La bomba estaba por explotar.

Lionel Messi, el astro del futbol mundial, empezaba a decidirse a patear el tablero. Archivo. La tensión comenzaba a hacerse carne. En la sombra, Haaland mantenía un silencio que parecía un muro de contención; Yamal irrumpió con la chispa de quien sabe que el fútbol es también una escuela de derechos; Mbappé, con la paciencia de quien ha visto demasiado, soltó una verdad desnuda: la trascendencia que vale no es solo anotar, sino sostener principios cuando todos miran para otro lado. Pero había un común denominador: ni ninguno de los tres habían escuchado jamás a alguien comprometido con algo que no sea su metro cuadrado o su realidad de corto plazo. Messi lo estaba haciendo mientras armaba su coalición: estaba conformando el eje de la resistencia. No ser ni cómplices ni indiferentes eran las banderas que levantaban. Ancelotti, con la mirada de un estratega, medía cada gesto como si toda decisión fuera una jugada maestra que podría cambiar la historia. Había temor. Ser considerados terroristas por el gobierno de la primera potencia mundial no es poca cosa. Pero, aquí estamos hablando de legitimidad, ¿no es así?

Apareció entonces un misterio Una puerta entreabierta en un pasillo de servicio que olía a prensa y a incertidumbre. Tras esa puerta, una sala desnuda, un espejo de lo que podría ser una conspiración sin héroes visibles: maletas que no cierran, relojes que adelantan minutos sin permiso, una nota que cambia de color ante la sombra de la lámpara. Nadie dio la voz a quien podría guiar la jugada; todos se miraron entre sí, midiendo el costo de moverse. El tablero reveló una madeja de intereses, una runfla digna de la cultura del pedal: federaciones que temían perder poder, anunciantes que no querían perder cuota de pantalla, gobiernos que entendían el deporte como un tablero para sus mensajes. Y. sin embargo, alguien debía hablar.