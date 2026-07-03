Cisma en la Iglesia: los lefebvristas mendocinos que desafían al papa León XIV
El Vaticano sancionó a los lefebvristas, una congregación con fuerte presencia en Mendoza. Mantienen rituales antiguos y se oponen a los cambios. La sede está en Godoy Cruz y entre ellos hay polémicos sacerdotes. Misas en latín, mujeres cubiertas y tensión con otros grupos católicos.
Sacerdotes de espalda a la gente; mujeres obligadas a vestir con falda larga y mantillas en la cabeza. Rezos en latín y ortodoxia que obvia las reformas que la Iglesia Católica tuvo en los últimos 60 años. Los rituales religiosos que ocurren en la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, contrastan con la vida cotidiana de Godoy Cruz, a pocas cuadras de la Municipalidad, de la cancha del Tomba y los centros comerciales que lo rodean. Esa iglesia es principal centro lefevbrista de Mendoza y la región. Se trata del grupo que entró en una “guerra” con el Vaticano por desobedecer órdenes del Papa y ahora los seguidores de la congregación pueden quedar afuera de la Iglesia.
Esa tensión está presente en las celebraciones de Mendoza. “Frente a los moderados que buscan que abandonemos el combate y a los que callen frente a la destrucción de la Iglesia el apóstol nos da la respuesta que es ser firmes. Mantenernos en paz mientras sea posible, resistir los ataques que van a llegar, sobre todo de parte de muchos agitadores que alzan la voz frente a nosotros y dejan pasar muchas cosas gravísimas que pasan en la Iglesia. Auguramos…para que ella proteja a los futuros obispos y nos deje a nosotros vivir y morir en la santa iglesia católica” dijo en un sermón el cura Marcelo Oliveira Jiménez el 28 de junio pasado, en la víspera de una fecha clave para los lefebvristas.
El Vaticano había advertido a ese grupo que no ordenara obispos porque de hacerlo quedarían excomulgados. Finalmente sí lo hicieron y se confirmaron las sanciones: excomunión para los obispos y quienes los ordenaron sin autorización. Se generó así un cisma. En Mendoza los fieles lefevbristas tomaron la misma postura belicosa contra el Vaticano en los días previos. “Si desde Roma nos dicen con frialdad “es su elección”, como dijo el Papa, nosotros debemos responder con firmeza y respeto y debemos seguir con las consagraciones episcopales firmes en la fe, en la doctrina y los sacramento., hace falta obispos, sin o nos hacen morir y no podemos dejarnos matar. Habrá consagraciones a pesar del Papa y todos los conservadores que ahora alzan la voz”, advirtió en su sermón Olivera.
La Congregación tiene mucha presencia en la provincia, con la sede en Godoy Cruz y permeabilidad en otras instituciones, como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Junto con otros grupos conservadores de la Iglesia, también están en conflicto con el Arzobispado de Mendoza.
Ahora podrían ser expulsados de la iglesia católica porque así lo advirtieron las autoridades de esa institución. “Se advierte a los clérigos y a los fieles laicos que no adhieran al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) porque incurrirían ipso facto en la pena de excomunión latae sententiae”, dice la orden vaticana.
Los lefevbristas en la provincia están agrupados en el “priorato San José”, como parte de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y es una organización regional que incluye a San Luis. En la iglesia de Godoy Cruz se celebran misas en latín, algunas de ellas cantadas. Hay varios sacerdotes, algunos de ellos conocidos por otras acciones polémicas.
“Nos alegramos en esto que ocurrió en el día de hoy, la ordenación de estos dos jóvenes sacerdotes que son fruto de la iglesia y trabajarán para la iglesia. Por el bien de la iglesia se consagrarán estos nuevos obispos, nos alegramos y como un brotecito pequeño humilde pero lleno de amor de nuestra fraternidad para honrar y servir a Roma”, decía el cura Jorge Gómez ante los lefevbristas mendocinos. El hombre es conocido, pero por su sobrenombre: Padre Pato. Es el mismo que generó escándalos en el Sur provincial por su cruzada contra la educación sexual y los intentos de censura a manifestaciones artísticas. En 2011, por ejemplo, interrumpió una actuación de un grupo musical y tuvo expresiones polémicas, como cuando dijo que es “mil veces más grave la violación de la fe que la violación de una hija”. En el mismo sentido había llamado a “levantarse en armas” contra la educación sexual en las escuelas.
La base de los lefebvristas es su oposición al Concilio Vaticano II, que generó cambios profundos en la Iglesia, con apertura y adecuación. Justamente Marcel Lefebvre, el fundador de Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fue un cardenal díscolo en el Concilio. Aunque están emparentados en su visión con otras agrupaciones, como el Opus Dei, son distintos y más radicalizados en la defensa tradición católica. Incluso han participado en acciones que trascienden lo religioso, como la educación, el código civil y las políticas de salud reproductiva e igualdad de género.