Cisma en la Iglesia: los lefebvristas mendocinos que desafían al papa León XIV

El Vaticano sancionó a los lefebvristas, una congregación con fuerte presencia en Mendoza. Mantienen rituales antiguos y se oponen a los cambios. La sede está en Godoy Cruz y entre ellos hay polémicos sacerdotes. Misas en latín, mujeres cubiertas y tensión con otros grupos católicos.

Sacerdotes de espalda a la gente; mujeres obligadas a vestir con falda larga y mantillas en la cabeza. Rezos en latín y ortodoxia que obvia las reformas que la Iglesia Católica tuvo en los últimos 60 años. Los rituales religiosos que ocurren en la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, contrastan con la vida cotidiana de Godoy Cruz, a pocas cuadras de la Municipalidad, de la cancha del Tomba y los centros comerciales que lo rodean. Esa iglesia es principal centro lefevbrista de Mendoza y la región. Se trata del grupo que entró en una “guerra” con el Vaticano por desobedecer órdenes del Papa y ahora los seguidores de la congregación pueden quedar afuera de la Iglesia.

Esa tensión está presente en las celebraciones de Mendoza. “Frente a los moderados que buscan que abandonemos el combate y a los que callen frente a la destrucción de la Iglesia el apóstol nos da la respuesta que es ser firmes. Mantenernos en paz mientras sea posible, resistir los ataques que van a llegar, sobre todo de parte de muchos agitadores que alzan la voz frente a nosotros y dejan pasar muchas cosas gravísimas que pasan en la Iglesia. Auguramos…para que ella proteja a los futuros obispos y nos deje a nosotros vivir y morir en la santa iglesia católica” dijo en un sermón el cura Marcelo Oliveira Jiménez el 28 de junio pasado, en la víspera de una fecha clave para los lefebvristas.

Marcos Garcia / MDZ El Vaticano había advertido a ese grupo que no ordenara obispos porque de hacerlo quedarían excomulgados. Finalmente sí lo hicieron y se confirmaron las sanciones: excomunión para los obispos y quienes los ordenaron sin autorización. Se generó así un cisma. En Mendoza los fieles lefevbristas tomaron la misma postura belicosa contra el Vaticano en los días previos. “Si desde Roma nos dicen con frialdad “es su elección”, como dijo el Papa, nosotros debemos responder con firmeza y respeto y debemos seguir con las consagraciones episcopales firmes en la fe, en la doctrina y los sacramento., hace falta obispos, sin o nos hacen morir y no podemos dejarnos matar. Habrá consagraciones a pesar del Papa y todos los conservadores que ahora alzan la voz”, advirtió en su sermón Olivera.

La Congregación tiene mucha presencia en la provincia, con la sede en Godoy Cruz y permeabilidad en otras instituciones, como la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Junto con otros grupos conservadores de la Iglesia, también están en conflicto con el Arzobispado de Mendoza.

Ahora podrían ser expulsados de la iglesia católica porque así lo advirtieron las autoridades de esa institución. “Se advierte a los clérigos y a los fieles laicos que no adhieran al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) porque incurrirían ipso facto en la pena de excomunión latae sententiae”, dice la orden vaticana.