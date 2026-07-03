Paso a Chile: estado actual y el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este viernes, el pronóstico indica "cielo nublado en el sector norte y despejado en el resto del área. No se observan precipitaciones". Con registros bajo cero, estas son las temperaturas a primera hora de la mañana:

Uspallata: - 4°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca: - 14°

Las Cuevas: - 15° Por su parte, para el día sábado se esperan nevadas en horas de la tarde. De acuerdo con el pronóstico, hay un 50% de posibilidad de que nieve cerca de las 17. La estabilidad regresaría el domingo, con una jornada soleada, aunque con mucho frío, en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.