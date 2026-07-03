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Paso a Chile

Paso a Chile: estado actual y el pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

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El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado

El paso Cristo Redentor se encuentra habilitado

Osvaldo Valle

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este viernes, el pronóstico indica "cielo nublado en el sector norte y despejado en el resto del área. No se observan precipitaciones". Con registros bajo cero, estas son las temperaturas a primera hora de la mañana:

  • Uspallata: - 4°
  • Punta de Vaca: - 10°
  • Puente del Inca: - 14°
  • Las Cuevas: - 15°

Por su parte, para el día sábado se esperan nevadas en horas de la tarde. De acuerdo con el pronóstico, hay un 50% de posibilidad de que nieve cerca de las 17. La estabilidad regresaría el domingo, con una jornada soleada, aunque con mucho frío, en alta montaña.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra cerrado este viernes. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular por esta vía.

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