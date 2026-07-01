Pronóstico de nevadas en cordillera: cómo está el paso a Chile

Tras el ingreso de una masa de aire polar, se esperan nevadas para este miércoles en cordillera. Qué sucederá con el paso a Chile.

Mendoza atraviesa el ingreso de una masa de aire polar con temperaturas bajo cero y pronóstico de nevadas en algunos sectores de la provincia, entre ellos cordillera y precordillera.

Por lo pronto, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este miércoles, el pronóstico anticipa cielo nublado con precipitaciones débiles en el sector sur de alta montaña hasta la tarde. Posteriormente, continuará nublado en toda la cordillera. En simultáneo, la ola polar podría generar nevadas durante la jornada y también el día viernes.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 3°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca: - 13°

Las Cuevas: - 14º Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.