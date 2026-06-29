Frío polar en Mendoza: cómo conseguir la garrafa social esta semana, dónde y cuánto cuesta

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. Visitará los 18 departamentos. Será una semana clave porque se esperan temperaturas muy bajas y hasta posibilidad de nevadas.

En un contexto en el que una garrafa de 10 kg en el mercado supera los $30.000, el programa La Garrafa en tu Barrio permite acceder a una recarga por aproximadamente la mitad de ese valor, gracias al subsidio que otorga el Gobierno de Mendoza.

El programa pasó de distribuir 24.000 garrafas sociales en 2019 a superar las 500.000 entregas en 2025, con más de 600 puntos de distribución en toda la provincia.

Además, cuenta con un sistema de entrega digital, control por DNI y operativos permanentes que alcanzan a más de 8.000 familias por día. Semanalmente, el Gobierno de Mendoza y los municipios informan el cronograma de recorridos por cada departamento, junto con los requisitos para acceder al beneficio, garantizando una distribución ordenada, transparente y con amplia cobertura territorial.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

Conocé el cronograma completo del operativo de Garrafa en tu barrio haciendo click en este link.