Con junio se viene el frío: cómo conseguir la garrafa social en Mendoza esta semana
Se pronostica una semana con temperaturas bajas y frío en el inicio de junio. Estos son los precios de calefaccionarse con garrafa en Mendoza.
Con el inicio del mes de junio, se aproxima cada vez más la llegada del invierno. Con eso, miles de familias buscan calefaccionarse con la garrafa, que puede significar una modalidad un poco más económica. Un operativo del Gobierno busca llevarla a zonas vulnerables para quienes no tienen gas de red.
El operativo visitará los 18 departamentos de Mendoza y el precio varía según la zona.
Cuánto cuesta la garrafa subsidiada en junio de 2026 en Mendoza
- $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
- $8.400 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.
- $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $ 10.000 en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.
¿Qué deben presentar los interesados?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.
El cronograma del 1 al 6 de junio completo, es decir, por esta semana, se puede consultar haciendo click en el siguiente link. El operativo recorrerá zonas de los 18 departamentos en días y horarios puntuales, por lo que es vital consultar qué día estará en tu distrito.