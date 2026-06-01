Con junio se viene el frío: cómo conseguir la garrafa social en Mendoza esta semana

Con el inicio del mes de junio, se aproxima cada vez más la llegada del invierno. Con eso, miles de familias buscan calefaccionarse con la garrafa , que puede significar una modalidad un poco más económica. Un operativo del Gobierno busca llevarla a zonas vulnerables para quienes no tienen gas de red.

El operativo visitará los 18 departamentos de Mendoza y el precio varía según la zona.

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase , fotocopia de DNI y la certificación negativa de la Anses.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

El cronograma del 1 al 6 de junio completo, es decir, por esta semana, se puede consultar haciendo click en el siguiente link. El operativo recorrerá zonas de los 18 departamentos en días y horarios puntuales, por lo que es vital consultar qué día estará en tu distrito.