Turismo en Mendoza: por qué a fines de mayo hubo más visitantes de lo habitual

Mendoza tuvo un importante movimiento turístico durante los últimos días del mes de mayo. Pese a que en la provincia es una época de temporada baja, la realización de distintos eventos de relevancia impulsaron la llegada de visitantes, tanto de distintos puntos del país como del exterior.

En ese sentido, desde el Gobierno provincial señalaron principalmente la importancia que tuvieron el Desafío Ruta 40 YPF, disputado en San Rafael, como así también el Congreso de Agencias de Viajes, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo.

Además del Desafío Ruta 40 y del Congreso de Agencias de Viajes, también tuvo lugar el XX Congreso Internacional de Cirugía Británica y Metabólica; Argentina Rocks, evento dedicado a la minería. Poco antes, la Legislatura de Mendoza había sido sede del Seminario de Promoción Económica y Comercial Guangdong-Mendoza, un encuentro que reunió a funcionarios provinciales con empresarios de la provincia china de Guangdong.

Según datos del Observatorio Turístico del Emetur, los últimos días de mayo registraron una ocupación hotelera por encima de la media para esta época del año, llegando a superar el 60% en el Gran Mendoza durante el fin de semana largo del 25 de mayo.

Por su parte, San Rafael tuvo una ocupación del 40% el fin de semana previo. Esto estuvo impulsado principalmente por el desarrollo del Desafío Ruta 40, que se disputó entre el 24 y el 29 de mayo, y que pasó por el sur provincial entre los días martes 26 y 28. De acuerdo a datos oficiales, el evento deportivo generó un impacto económico en la región fue de U$S640.660, equivalentes a $916.143.800.

Durante el Desafío Ruta 40, San Rafael recibió una caravana de 1.301 personas, entre pilotos, integrantes de equipos y asistencia técnica, y gente vinculada a la organización. A eso se sumaron cerca de 2.000 espectadores provenientes de otras provincias, y unas 4.500 personas que se movilizaron de otras zonas de Mendoza.

Daniel Sanders Desafío Ruta 40 2 El Desafío Ruta 40 generó un impacto económico de más de $916 millones en San Rafael. danielsanders_11

En este contexto, Gabriela Testa, presidenta del Emetur, destacó que "estos resultados son muy alentadores porque reflejan el trabajo sostenido, con el Consejo Consultivo de la Actividad Privada, que venimos realizando para posicionar a Mendoza como sede de grandes eventos, durante todo el año", y remarcó que pese a estar en temporada baja, "la provincia logra atraer turistas gracias a una agenda diversa que combina deporte, congresos y turismo de reuniones, lo que permite dinamizar la actividad económica en los distintos destinos".

Los eventos que se vienen en Mendoza

La agenda de eventos en la provincia continuará con eventos como la Expo Educativa 2026, que reunirá a 64 instituciones de educación superior; el Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, a desarrollarse entre el 3 y 6 de junio, y que contará con la participación de referentes de todo el país y tendrá en su cierre la presencia de Orquesta Filarmónica de Mendoza junto al reconocido músico Chango Spasiuk.

También tendrá lugar en la provincia la White Hat Conference 2026, un encuentro de alcance internacional que abordará temas relacionados a la ciberseguridad. El evento tendrá lugar del 1 al 3 de junio en el hotel Park Hyatt. Cabe resaltar que es la primera vez que este congreso se realizará en Argentina.

También habrá lugar para el turismo deportivo: el 6 y 7 de junio se llevará a cabo la tercera fecha del MX Argentina - Campeonato Argentino de Motocross, la cual se disputará en el departamento de General Alvear.

Para completar la agenda habrá eventos como el Foro de Innovación y Tecnología en Hotelería 5.0, la Vinexpo Explorer Mendoza 2026, entre otras propuestas que tendrán lugar durante el mes de junio.