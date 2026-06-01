Cada vez más locales vacíos: qué pasa con los comercios en el centro de Mendoza

Desde hace algunos meses, quienes recorren el centro de Mendoza observan una imagen cada vez más frecuente: locales vacíos y carteles de venta o alquiler en las principales calles comerciales de la Ciudad. El número de comercios vacíos crece a la espera de que algún nuevo emprendedor apueste por abrir sus puertas en el microcentro mendocino.

Algunas zonas, como las cercanías de la Legislatura, resaltan particularmente por sus vidrieras vacías, mientras que otras continúan manteniendo una vida comercial que les permite consolidarse como centros económicos.

Una recorrida por el centro alcanza para ver que el cierre de locales se complementa con otro fenómeno: el achicamiento. Es difícil hoy encontrar grandes comercios con amplios espacios en su interior: es más común ver pequeños locales con menor cantidad de metros cuadrados, normalmente producto de la división de uno de mayor tamaño.

La percepción inmobiliaria y empresarial de la situación en el centro

Desde Aele Inmobiliaria señalaron que, según su informe Inmodata, hay un crecimiento exponencial en los últimos 6 meses de comercios vacíos en alquiler en la Ciudad de Mendoza, mientras que en mayo la cantidad de unidades disponibles para alquilar subió un 10 % en relación con abril.

A su vez, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (Cecitys) manifestaron que desde el primer trimestre se ha visto un incremento de los comercios que cierran sus puertas en la Ciudad, algo que se refleja también en otras ciudades del país.

Portada de comercios de alquileres cerrados Julieta Caballero - MDZ

Los motivos que identifica el sector comercial

La problemática presenta una amplia gama de causas, que van desde la crisis por la caída del consumo hasta factores vinculados con las tendencias. Por ello, para explicar el aumento del cierre de comercios, es necesario abordar el fenómeno de manera integral.

Por un lado, la caída del consumo, la baja presencia del turismo internacional (pese al repunte que ha mostrado en los últimos meses) y el aumento de expensas y servicios generan un costo fijo muy alto que hace casi inviable sostener un comercio abierto en el centro.

Comercios de alquileres cerrados (21) Los negocios en alquiler crecen en el centro de Mendoza. Julieta Caballero - MDZ

Por otra parte, también existen factores vinculados con el cambio de las tendencias del propio consumidor: el crecimiento de las compras online, la comodidad del comercio electrónico y la expansión de los strip centers en lugares estratégicos como Luján o Maipú le dan al usuario la posibilidad de acceder a diferentes productos sin la necesidad de acercarse al centro.

¿Una tendencia irreversible?

Pese a los números, desde Aele Inmobiliaria señalaron que, de a poco, el centro puede ir “transformándose” con otro tipo de rubros, como podrían ser el retiro de mercadería o los consultorios médicos.

Sin embargo, destacaron que el proceso de cambio que está atravesando el microcentro de la Ciudad de Mendoza todavía no muestra una tendencia clara, por lo que habrá que esperar para determinar con mayor precisión qué puede suceder con la zona comercial.

Comercios de alquileres cerrados (14) Grandes locales vacíos, una tendencia repetida. Julieta Caballero - MDZ

La mirada desde el municipio

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza señalaron que si bien no se ha observado una merma en las habilitaciones comerciales que se emiten (crecieron un 24,6%), si ven con preocupación la baja del consumo y los cambios de hábitos en los consumidores. A su vez, explicaron que dentro de las habilitaciones (las cuales pueden realizarse de manera online y en 24 horas a través de la web) también se incluyen las ampliaciones de rubros, algo muy común desde el año pasado.

Un dato complementario que apuntaron desde la municipalidad es la disminución en la antigüedad de los comercios: de un promedio de 11 años en 2025, actualmente ese número se encuentra por debajo de los 9 años, algo atribuido a la rotación comercial. Desde el municipio explicaron que la eliminación de tasas para aliviar costos y las mejoras en el espacio público son las herramientas que ejecutan constantemente para poder acompañar a los locales.

Comercios de alquileres cerrados (10) Los locales comerciales del centro achican su tamaño. Julieta Caballero - MDZ

En esa línea, expresaron que si bien el saldo todavía es positivo, el desafío es lograr la consolidación y permanencia de nuevos emprendimientos en la Ciudad de Mendoza. Además, expresaron que existe un vínculo permanente con las diferentes entidades que representan a comerciantes y gastronómicos, quienes también manifiestan su preocupación por la caída del consumo.