Anses actualizó el tope de ingresos: quiénes dejarán de cobrar asignaciones familiares en junio

Anses actualizó los montos y límites de ingresos para las asignaciones familiares que se pagan desde junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos montos y límites de ingresos para las asignaciones familiares que regirán desde junio de 2026. La actualización responde a la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que este mes será de 2,58 por ciento.

La medida fue establecida mediante la Resolución 146/2026 publicada en el Boletín Oficial. Además de actualizar los valores de las prestaciones, también modifica los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

El nuevo tope para cobrar asignaciones familiares Según estableció Anses, desde junio quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares los grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba ingresos superiores a $2.970.968 mensuales. Esto significa que, aunque la suma de los ingresos del grupo familiar se encuentre dentro de los límites generales establecidos por el organismo, si uno de los integrantes supera ese monto individual, se pierde el derecho a percibir las asignaciones.

Qué prestaciones se actualizan en junio La resolución alcanza a las asignaciones familiares previstas por la Ley 24.714, entre ellas:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Prenatal.

Asignación por Embarazo para Protección Social.

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Otras prestaciones del sistema de asignaciones familiares. Los nuevos montos comenzarán a aplicarse para las prestaciones correspondientes a junio de 2026 y se abonarán según el calendario de pagos que publicará Anses para cada grupo de beneficiarios.