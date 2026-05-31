Anses: cuándo se cobra la Prestación Alimentar y quiénes la reciben

La Prestación Alimentar de Anses es una transferencia mensual destinada a reforzar los ingresos de hogares en situación de vulnerabilidad social y garantizar la compra de alimentos. No se trata de un pago aislado, sino de una ayuda que se acredita junto con la prestación principal de cada titular.

En junio, el beneficio volverá a depositarse para madres y padres que cobran la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive, personas embarazadas desde los tres meses que perciben la Asignación por Embarazo, familias con hijos con discapacidad que reciben AUH sin límite de edad y titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos. Según detalla Anses, el acceso es automático y no requiere realizar un trámite adicional.

Anses deposita el beneficio de manera automática y según la terminación del DNI.

Para quienes cobran la AUH, la Prestación Alimentar se pagará junto con la asignación de junio. El calendario queda de la siguiente manera:

En el caso de la Asignación por Embarazo, Anses pagará la Prestación Alimentar de acuerdo con este cronograma:

DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 1: jueves 11 de junio

DNI terminados en 2: viernes 12 de junio

DNI terminados en 3: martes 16 de junio

DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 5: jueves 18 de junio

DNI terminados en 6: viernes 19 de junio

DNI terminados en 7: lunes 22 de junio

DNI terminados en 8: martes 23 de junio

DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio

Para las titulares de Pensiones No Contributivas, el pago se ordena de esta forma:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

El calendario de junio de Anses también establece que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de documento entre el 8 de junio y el 8 de julio.

Cuáles son los montos de la Prestación Alimentar

Con los valores actualizados, la Prestación Alimentar mantiene estos montos:

Personas que cobran la Asignación por Embarazo: $72.250

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres o más hijos: $149.425

Estos montos se suman al pago habitual de la prestación principal y se depositan en la misma cuenta bancaria. Para revisar la liquidación, Anses permite consultar el detalle desde mi Anses, en la sección Hijos > Mis Asignaciones, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.