La medida que activará Anses el próximo lunes y festejan todos los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) comenzará el próximo lunes 11 de mayo con los pagos del quinto mes del año para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Además, el organismo confirmó oficialmente que quedaron definidos los bonos y los aumentos para este mes.

El bono mantendrá un valor de $70.000 y está dirigido a un universo específico dentro del sistema previsional . Según precisó el organismo, el acceso al beneficio dependerá del nivel de ingresos de cada titular, por lo que no alcanzará a la totalidad de los adultos mayores.

En paralelo, los haberes previsionales recibirán una actualización del 3,38% en mayo, conforme a la fórmula de movilidad vigente.

Este incremento se calcula en base al último dato del Índice de Precios al Consumidor difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente a marzo, y tiene impacto directo sobre la jubilación mínima, que funciona como referencia para el cobro del bono.

Quiénes cobrarán el bono de Anses

De acuerdo con los criterios establecidos por la Anses el bono completo será percibido por quienes cobran la jubilación mínima. El beneficio se otorgará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, a los siguientes grupos:

Jubilados del sistema contributivo general

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez

La normativa también fija un límite de ingresos para acceder al refuerzo. Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $463.174,10 quedarán excluidos del pago adicional. Este tope funciona como un criterio de segmentación que deja fuera del beneficio a un sector del padrón previsional.

Pagos de Anses de mayo de 2026: todas las fechas de cobro

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Anses Anses publicó las fechas de cobro. Shutterstock

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo