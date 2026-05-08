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Cómo pedir la pensión por fallecimiento en Anses y cómo cobrarla en mayo de 2026

Anses reveló cómo hay que pedir la pensión por fallecimiento en ANSES y también el paso a paso para cobrarla en mayo.

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Anses.

Anses.

Archivo MDZ

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el trámite para acceder a la pensión por fallecimiento, una prestación destinada a familiares directos de personas jubiladas o trabajadoras fallecidas. El beneficio puede ser solicitado por cónyuges, convivientes acreditados e hijos con derecho a pensión.

Según informó el organismo previsional, el trámite puede realizarse de manera virtual a través de Atención Virtual o presencialmente en una oficina de Anses con turno previo.

Quiénes pueden acceder a la pensión de Anses

Anses establece que tienen derecho a solicitar la pensión:

  • El cónyuge de la persona fallecida.
  • El conviviente acreditado.
  • Hijos menores de 18 años.
  • Hijos con discapacidad, sin límite de edad.

En algunos casos, el beneficio puede compartirse entre distintos integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, cuando existe un cónyuge y también hijos menores con derecho a cobrar la prestación.

Anses trámite
Tr&aacute;mites de Anses.

Trámites de Anses.

Cómo se calcula el monto

El monto de la pensión se calcula tomando como referencia el haber que percibía la persona fallecida. A partir de allí, se distribuyen porcentajes entre los beneficiarios.

Anses detalla que:

  • El cónyuge o conviviente cobra el 70% si no hay hijos con derecho.
  • Si existen hijos con derecho a pensión, el cónyuge recibe el 50%.
  • Cada hijo percibe un 20%.

La suma total no puede superar el 100% del haber original de la persona fallecida.

Paso a paso para hacer el trámite

Para iniciar la solicitud, Anses recomienda seguir estos pasos:

1. Verificar los datos personales

El primer paso es ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para comprobar que los datos personales y familiares estén actualizados.

2. Reunir la documentación

Entre los documentos requeridos se encuentran:

  • DNI del solicitante.
  • Partida de defunción.
  • Documentación que acredite el vínculo con la persona fallecida.
  • Certificado de discapacidad, si corresponde.

3. Presentar la solicitud

El trámite puede concretarse:

  • A través de Atención Virtual de Anses.
  • En una oficina del organismo con turno previo.

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