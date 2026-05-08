Cómo pedir la pensión por fallecimiento en Anses y cómo cobrarla en mayo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene vigente el trámite para acceder a la pensión por fallecimiento, una prestación destinada a familiares directos de personas jubiladas o trabajadoras fallecidas. El beneficio puede ser solicitado por cónyuges, convivientes acreditados e hijos con derecho a pensión.

Según informó el organismo previsional, el trámite puede realizarse de manera virtual a través de Atención Virtual o presencialmente en una oficina de Anses con turno previo.

Anses establece que tienen derecho a solicitar la pensión:

En algunos casos, el beneficio puede compartirse entre distintos integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, cuando existe un cónyuge y también hijos menores con derecho a cobrar la prestación.

Cómo se calcula el monto

El monto de la pensión se calcula tomando como referencia el haber que percibía la persona fallecida. A partir de allí, se distribuyen porcentajes entre los beneficiarios.

Anses detalla que:

El cónyuge o conviviente cobra el 70% si no hay hijos con derecho.

Si existen hijos con derecho a pensión, el cónyuge recibe el 50%.

Cada hijo percibe un 20%.

La suma total no puede superar el 100% del haber original de la persona fallecida.

Paso a paso para hacer el trámite

Para iniciar la solicitud, Anses recomienda seguir estos pasos:

1. Verificar los datos personales

El primer paso es ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para comprobar que los datos personales y familiares estén actualizados.

2. Reunir la documentación

Entre los documentos requeridos se encuentran:

DNI del solicitante.

Partida de defunción.

Documentación que acredite el vínculo con la persona fallecida.

Certificado de discapacidad, si corresponde.

3. Presentar la solicitud

El trámite puede concretarse: