Cómo pedir la pensión por fallecimiento en Anses y cómo cobrarla en mayo de 2026
Anses reveló cómo hay que pedir la pensión por fallecimiento en ANSES y también el paso a paso para cobrarla en mayo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente el trámite para acceder a la pensión por fallecimiento, una prestación destinada a familiares directos de personas jubiladas o trabajadoras fallecidas. El beneficio puede ser solicitado por cónyuges, convivientes acreditados e hijos con derecho a pensión.
Según informó el organismo previsional, el trámite puede realizarse de manera virtual a través de Atención Virtual o presencialmente en una oficina de Anses con turno previo.
Quiénes pueden acceder a la pensión de Anses
Anses establece que tienen derecho a solicitar la pensión:
- El cónyuge de la persona fallecida.
- El conviviente acreditado.
- Hijos menores de 18 años.
- Hijos con discapacidad, sin límite de edad.
En algunos casos, el beneficio puede compartirse entre distintos integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, cuando existe un cónyuge y también hijos menores con derecho a cobrar la prestación.
Cómo se calcula el monto
El monto de la pensión se calcula tomando como referencia el haber que percibía la persona fallecida. A partir de allí, se distribuyen porcentajes entre los beneficiarios.
Anses detalla que:
- El cónyuge o conviviente cobra el 70% si no hay hijos con derecho.
- Si existen hijos con derecho a pensión, el cónyuge recibe el 50%.
- Cada hijo percibe un 20%.
La suma total no puede superar el 100% del haber original de la persona fallecida.
Paso a paso para hacer el trámite
Para iniciar la solicitud, Anses recomienda seguir estos pasos:
1. Verificar los datos personales
El primer paso es ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para comprobar que los datos personales y familiares estén actualizados.
2. Reunir la documentación
Entre los documentos requeridos se encuentran:
- DNI del solicitante.
- Partida de defunción.
- Documentación que acredite el vínculo con la persona fallecida.
- Certificado de discapacidad, si corresponde.
3. Presentar la solicitud
El trámite puede concretarse:
- A través de Atención Virtual de Anses.
- En una oficina del organismo con turno previo.