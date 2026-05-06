Anses: cómo acceder al nuevo subsidio para obtener las garrafas para el invierno

El Gobierno nacional, a través de Anses , implementó un nuevo esquema de asistencia para los hogares que utilizan garrafas , en el marco de una reestructuración más amplia de los subsidios energéticos. Este subsidio reemplaza al Programa Hogar, que fue cambiado por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La medida apunta a unificar la política de subsidios para distintos servicios energéticos —como electricidad, gas natural y gas envasado— y focalizar la ayuda en los sectores de menores ingresos.

A diferencia del sistema anterior, donde el Estado depositaba el dinero en la cuenta del beneficiario, el nuevo esquema aplica el subsidio directamente como un descuento al momento de comprar la garrafa. Este mecanismo se implementa a través de medios de pago digitales, como billeteras virtuales.

El beneficio contempla la cobertura equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con un refuerzo adicional en invierno, cuando aumenta el consumo.

Las garrafas de Anses son clave para miles de familias.

En paralelo, otras disposiciones oficiales indican que durante los meses de mayor demanda el Estado puede cubrir una mayor proporción del costo —incluso la totalidad de una garrafa— mientras que fuera de temporada el subsidio se reduce, en línea con una lógica estacional.

Quiénes pueden acceder

Para solicitar el subsidio, los hogares deben cumplir con una serie de requisitos económicos y patrimoniales. Entre los principales:

Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

No contar con conexión a la red de gas natural.

No tener un servicio de gas registrado a nombre de ningún integrante del hogar.

Además, existen excepciones para casos especiales, como hogares con personas con discapacidad o beneficiarios de pensiones específicas.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, dentro del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El trámite requiere:

CUIL y clave de seguridad social

Datos del grupo familiar

CBU o medio de cobro declarado

Documentación personal actualizada

Quienes ya eran beneficiarios del Programa Hogar deben reinscribirse para continuar recibiendo la asistencia. ()

La reforma introduce modificaciones importantes respecto al esquema anterior: