Anses oficializó los montos de mayo: cuánto se cobra con bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los valores de mayo para jubilaciones , pensiones y asignaciones, con un aumento del 3,38% en base a la fórmula de movilidad. El ajuste toma como referencia la inflación de marzo informada por el Indec.

Además del incremento, el organismo dispuso el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Con este refuerzo, la jubilación mínima alcanza un total cercano a los $463.174,10, sumando el haber actualizado y el adicional.

La medida también impacta en otras prestaciones . La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $384.539,28, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a $345.221,87, ambos montos incluyendo el bono.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $141.286 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $460.045. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se establece en $70.651 para el primer rango de ingresos.

Quiénes cobran el bono y cómo se aplica

El refuerzo de $70.000 se otorga completo a quienes perciben el haber mínimo. A partir de ese nivel, el monto adicional comienza a reducirse de manera gradual para quienes tienen ingresos más altos, hasta desaparecer en los tramos superiores. El objetivo es garantizar un piso de ingresos sin extender el beneficio a los haberes más elevados.

Quiénes no cobran el bono

Los jubilados y pensionados que superan cierto nivel de ingresos quedan excluidos del bono. En estos casos, solo reciben el aumento correspondiente por movilidad, sin el refuerzo adicional. Esto responde a una política focalizada en los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional.

En cuanto al cronograma de mayo, desde Anses recordaron que los pagos se realizarán según el calendario habitual, organizado por terminación de DNI.