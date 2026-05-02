AUH de Anses: cuándo se cobra en mayo y con aumento confirmado

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube un 3,38% en mayo por la ley de movilidad. El pago mensual de Anses llega a $113.050,11 por cada menor a cargo.

La AUH de Anses recibe un aumento del 3,38% en mayo 2026. Foto: Anses

La Asignación Universal por Hijo (AUH) dependiente de Anses tendrá un aumento del 3,38% en mayo 2026. El incremento responde a la ley de movilidad, que establece ajustes mensuales en jubilaciones, pensiones y asignaciones según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el porcentaje refleja la inflación de marzo.

Cuánto se cobra en mayo Con la actualización del 3,38%, el monto total de la AUH queda en $141.312,64 por cada menor a cargo. Sin embargo, ese no es el importe que llega al bolsillo cada mes.

Anses aplica un sistema de pago en dos partes:

80% mensual: $113.050,11 por hijo, que se acredita automáticamente cada mes en la cuenta bancaria o billetera virtual del titular.

20% acumulado: $28.262,53 por hijo, que Anses retiene y libera una vez al año, cuando el titular presenta la Libreta de la Asignación Universal con los controles de salud y escolaridad al día. Este mecanismo busca garantizar que los menores cumplan con los requisitos sanitarios y educativos como condición para cobrar el total de la prestación.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación El monto retenido se cobra con la Libreta de Asignación Universal. Shutterstock