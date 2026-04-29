Jubilación máxima y mínima de Anses: cuánto se cobra en mayo
Las prestaciones de Anses subirán un 3,4% en mayo por la inflación de marzo. La jubilación mínima con bono llegará a $463.174,10.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentra cerrando el calendario de pagos de abril, mientras ya se puede conocer los montos que cobrarán los jubilados y pensionados en mayo. El aumento surge de la inflación de marzo, que el Indec midió en 3,4 por ciento, porcentaje que se traslada directamente a las prestaciones.
Aumento de jubilación en mayo
Con este aumento, la jubilación mínima quedará en $463.174,10, que se compone de $393.174,10 del haber actualizado más un bono adicional de $70.000. La jubilación máxima, por su parte, pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
PUAM y pensiones
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, tendrá un haber base de $314.539,27 y llegará a $384.539,27 con el bono incluido.
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedarán en $275.221,87 de base y $345.221,87 con el refuerzo. En el caso de las madres de siete hijos, la prestación se equipara a la jubilación mínima, por lo que el total con bono alcanza $463.174,10.
Cuándo se cobra
El cronograma de mayo seguirá el orden habitual por terminación de DNI. Se estima que el pago de las jubilaciones y pensiones arrancarán el lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0.
Además, es importante destacar que el mes de mayo tendrá dos interrupciones por feriados: el 1° de mayo, Día del Trabajador, y el 25 de mayo, lo que puede llegar a afectar la distribución de los pagos a lo largo del mes.