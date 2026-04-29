Jubilación máxima y mínima de Anses: cuánto se cobra en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) se encuentra cerrando el calendario de pagos de abril, mientras ya se puede conocer los montos que cobrarán los jubilados y pensionados en mayo. El aumento surge de la inflación de marzo, que el Indec midió en 3,4 por ciento, porcentaje que se traslada directamente a las prestaciones.

Con este aumento, la jubilación mínima quedará en $463.174,10, que se compone de $393.174,10 del haber actualizado más un bono adicional de $70.000 . La jubilación máxima, por su parte, pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, tendrá un haber base de $314.539,27 y llegará a $384.539,27 con el bono incluido.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedarán en $275.221,87 de base y $345.221,87 con el refuerzo. En el caso de las madres de siete hijos, la prestación se equipara a la jubilación mínima, por lo que el total con bono alcanza $463.174,10.

Las pensiones y la PUAM también se actualizan con el mismo porcentaje de aumento.

Cuándo se cobra

El cronograma de mayo seguirá el orden habitual por terminación de DNI. Se estima que el pago de las jubilaciones y pensiones arrancarán el lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0.

Además, es importante destacar que el mes de mayo tendrá dos interrupciones por feriados: el 1° de mayo, Día del Trabajador, y el 25 de mayo, lo que puede llegar a afectar la distribución de los pagos a lo largo del mes.