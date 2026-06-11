Anses confirmó un aumento en las jubilaciones para julio: los montos confirmados

Anses realizó un anuncio de último momento este jueves respecto de un aumento de las jubilaciones en julio.

Luego de conocerse el dato de la inflación del mes de mayo, este jueves Anses confirmó también un aumento en las jubilaciones para el próximo mes de julio. Se trata de un nuevo incremento para los adultos mayores. Los montos.

Luego de que el Indec diera a conocer que la inflación del mes de mayo dio un 2,1% y se desaceleró respecto del mes de abril, la Anses dio a conocer un nuevo incremento en las jubilaciones.

Se trata de un aumento que irá en ese mismo orden (2,1%) ya que por decreto las jubilaciones se definen por el dato del IPC que publica el Indec.

Los montos de las jubilaciones de Anses Anses, entonces, confirmó que las jubilaciones saltarán de $403.000 a $411.000 con el aumento del 2,1% que surge del dato inflacionario.