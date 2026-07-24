Anses confirmó cuándo cobran con aumento los jubilados y pensionados en agosto

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) tendrán en agosto de 2026 una nueva actualización en sus haberes, de acuerdo con la movilidad previsional vigente, que toma como referencia la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según las proyecciones realizadas con un aumento estimado del 1,89%, la jubilación mínima de agosto quedaría en $419.775,92. A ese monto podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, en caso de que el Gobierno decida mantener el refuerzo, llevando el ingreso total hasta $489.775,92.

De todos modos, los valores definitivos todavía no fueron confirmados: Anses aún no publicó la resolución oficial con los montos de agosto de 2026 y el Gobierno tampoco anunció si continuará el pago del bono.

Con la actualización estimada del 1,89%, los principales haberes quedarían de la siguiente manera:

Estos valores son estimativos y quedarán sujetos a la resolución que publique Anses.

Qué pasará con el bono de $70.000 en agosto

El bono extraordinario de $70.000 fue confirmado para julio de 2026, pero todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad durante agosto.

En caso de mantenerse, el refuerzo sería destinado a quienes cobren la jubilación mínima o ingresos inferiores al tope establecido. Para quienes superen ese monto, el bono podría aplicarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite definido por el Gobierno.

La continuidad del beneficio deberá ser anunciada mediante un nuevo decreto oficial.

Pagos a jubilados de Anses de la mínima: las fechas

DNI terminado en 0: 10 de agosto de 2026

DNI terminado en 1: 11 de agosto de 2026.

DNI terminado en 2: 12 de agosto de 2026.

DNI terminado en 3: 13 de agosto de 2026.

DNI terminado en 4: 14 de agosto de 2026.

DNI terminado en 5:18 de agosto de 2026.

DNI terminado en 6: 19 de agosto de 2026.

DNI terminado en 7: 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: 24 de agosto de 2026.

Jubilados que cobran arriba de la mínima