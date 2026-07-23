Anses inicia el pago para jubilados que superan la mínima: quiénes cobran este jueves 23 de julio
Anses comenzará este jueves con el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.
Anses abrirá este jueves 23 de julio una nueva instancia dentro del cronograma mensual. Después de completar los pagos para jubilados y pensionados que perciben la mínima, comenzarán las acreditaciones destinadas a quienes cobran haberes superiores.
La primera tanda alcanzará a los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. El esquema continuará durante los próximos días hasta abarcar todas las terminaciones, por lo que cada titular deberá revisar la fecha correspondiente a su documento.
La jornada también incluirá el pago de la Asignación por Embarazo para las beneficiarias con DNI terminado en 8. En paralelo, cobrarán la Prestación por Desempleo quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.
Otro de los puntos destacados del jueves será el cierre del calendario de las Becas Progresar. Los últimos depósitos del mes estarán dirigidos a estudiantes con DNI terminados en 8 y 9.
Los pagos que siguen disponibles durante julio
Aunque algunas prestaciones tienen una fecha específica según el documento, otras mantienen abierto su período de cobro. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, disponibles para todas las terminaciones de DNI.
También permanecen vigentes las acreditaciones de la Asignación por Maternidad y de las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas.
Qué ocurrirá el viernes
El calendario seguirá el viernes 24 de julio con una nueva tanda de jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. En esa fecha cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.
La Prestación por Desempleo también avanzará y alcanzará a quienes tengan documentos finalizados en 4 y 5. De esta manera, Anses continuará completando los últimos cronogramas previstos para julio.