Anses inicia el pago para jubilados que superan la mínima: quiénes cobran este jueves 23 de julio

Anses abrirá este jueves 23 de julio una nueva instancia dentro del cronograma mensual. Después de completar los pagos para jubilados y pensionados que perciben la mínima, comenzarán las acreditaciones destinadas a quienes cobran haberes superiores.

La primera tanda alcanzará a los beneficiarios con DNI terminados en 0 y 1. El esquema continuará durante los próximos días hasta abarcar todas las terminaciones, por lo que cada titular deberá revisar la fecha correspondiente a su documento.

La jornada también incluirá el pago de la Asignación por Embarazo para las beneficiarias con DNI terminado en 8. En paralelo, cobrarán la Prestación por Desempleo quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3.

Otro de los puntos destacados del jueves será el cierre del calendario de las Becas Progresar . Los últimos depósitos del mes estarán dirigidos a estudiantes con DNI terminados en 8 y 9.

Aunque algunas prestaciones tienen una fecha específica según el documento, otras mantienen abierto su período de cobro. Entre ellas se encuentran las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, disponibles para todas las terminaciones de DNI.

Los jubilados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar según la terminación del DNI.

También permanecen vigentes las acreditaciones de la Asignación por Maternidad y de las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas.

Qué ocurrirá el viernes

El calendario seguirá el viernes 24 de julio con una nueva tanda de jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. En esa fecha cobrarán los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.

La Prestación por Desempleo también avanzará y alcanzará a quienes tengan documentos finalizados en 4 y 5. De esta manera, Anses continuará completando los últimos cronogramas previstos para julio.