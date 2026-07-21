Beca Progresar de Anses: qué son las actividades formativas y cuánto pagan

La Secretaría de Educación, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), continúa durante julio con el pago de las Becas Progresar para miles de estudiantes de todo el país. Además del beneficio mensual, algunos beneficiarios pueden acceder a cuotas estímulo por realizar actividades formativas obligatorias.

Durante julio, el monto bruto mensual de las Becas Progresar es de $35.000 . Sin embargo, quienes cursan el nivel primario o secundario reciben habitualmente el 80% del beneficio, ya que el 20% restante se liquida una vez que la institución educativa certifica la regularidad del estudiante al finalizar el ciclo lectivo.

Los beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio deben realizar actividades de extensión formativas para acceder a las cuotas estímulo previstas por el programa. Este requisito alcanza tanto a quienes obtuvieron la beca en la primera convocatoria como a quienes resulten adjudicados en la segunda.

Estas actividades son propuestas organizadas por escuelas, municipios, provincias o el Estado nacional y buscan complementar la trayectoria educativa de los estudiantes. Pueden adoptar distintos formatos, como cursos, talleres, seminarios, charlas, jornadas, muestras o espacios de formación, y desarrollarse de manera presencial o virtual, con tutorías o de forma autogestionada, según cada propuesta.

Una vez finalizada la actividad, el estudiante debe registrarla en la plataforma de Becas Progresar. La carga solo está habilitada para quienes tengan la beca en estado "adjudicada", pertenezcan a la línea Progresar Obligatorio y se encuentren dentro del período establecido por la Secretaría de Educación.

Los estudiantes que completen las actividades formativas pueden acceder a cuotas estímulo de $35.000.

Por el momento, no se confirmó la fecha de carga correspondiente a 2026. Como referencia, en la convocatoria 2025 el plazo estuvo habilitado hasta el 30 de noviembre.

¿Cuánto se cobra por las actividades formativas?

La realización de estas actividades permite acceder a cuotas estímulo de $35.000 cada una.

Los estudiantes adjudicados en la primera convocatoria recibirán dos cuotas estímulo.

Los beneficiarios de la segunda convocatoria cobrarán una cuota estímulo.

Estas cuotas se suman al beneficio de la beca y se pagan una vez que el estudiante cumple con los requisitos establecidos por el programa.