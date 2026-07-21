Atención ahorristas: qué banco paga la tasa más alta para plazo fijo este 21 de julio

Las tasas de interés para plazo fijo muestran diferencias significativas entre bancos, con algunas entidades pequeñas ofreciendo hasta un 23% anual.

Conocer las tasas de interés de plazo fijo antes de invertir permite comparar qué banco ofrece el mejor rendimiento para los ahorros en pesos. Si bien los porcentajes no registraron grandes cambios en los últimos días, este instrumento continúa siendo elegido porque permite conocer desde el inicio cuál será la ganancia al vencimiento.

Actualmente, las tasas muestran diferencias importantes entre las entidades financieras. De acuerdo con los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA), los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos de entre el 16% y el 21% de TNA, mientras que algunas entidades más pequeñas llegan hasta el 23% anual.

Los bancos que pagan las tasas más altas Las mejores tasas para un plazo fijo a 30 días corresponden a Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera, ambas con una TNA del 23%. Les siguen Banco Meridian con 22,25%, y Banco BICA, Banco CMF y Banco VOII, que ofrecen 22%.

Estas son las tasas informadas por los bancos: Crédito Regional Compañía Financiera: 23% (22% para no clientes)

REBA Compañía Financiera: 23%

Banco Meridian: 22,25% (22% para no clientes)

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco VOII: 22%

Banco del Sol: 21%

Banco Mariva: 21%

BiBank: 21%

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%

Banco Hipotecario: 20,5% (no clientes)

Banco Dino: 20%

Banco de Comercio: 19%

Banco del Chubut: 19%

Banco Julio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% (15% para no clientes)

Banco de Formosa: 18,5%

Banco Comafi: 17% Las tasas de plazo fijo en los principales bancos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia continúa ofreciendo la tasa más alta para clientes, con una TNA del 19,5%, y un 21% para no clientes, seguido por Banco Nación con 19% y Banco Macro con 18,75%.

Banco Provincia: 19,5% (21% para no clientes)

Banco Nación: 19%

Banco Macro: 18,75%

BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16% Las entidades financieras mantienen diferencias de hasta siete puntos porcentuales en las tasas de plazo fijo a 30 días. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días Con una TNA del 19%, Banco Nación permite obtener una ganancia aproximada de $15.616 por un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días. Al vencimiento, el ahorrista recibirá alrededor de $1.015.616.