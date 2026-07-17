Plazo fijo: cuánto rinden $4.000.000 a 30 días según el banco elegido
Los bancos mantienen diferencias en las tasas de interés para depósitos a plazo fijo. Cuánto dinero podés obtener al invertir $4 millones durante 30 días.
Entre las inversiones en pesos más elegidas por los argentinos, el plazo fijo sigue ocupando un lugar importante por su bajo riesgo y su rendimiento conocido desde el momento de la constitución. Aunque las tasas vienen bajando en los últimos meses, continúa siendo una alternativa para quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir grandes riesgos.
Por eso, antes de invertir conviene comparar las tasas que informa cada banco al Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que unos pocos puntos porcentuales pueden representar miles de pesos de diferencia al finalizar el plazo.
Cuánto rinde invertir $4.000.000 a 30 días
Si se toma como referencia la tasa que ofrece el Banco Nación, con una TNA del 19% a través de canales electrónicos, una inversión de $4.000.000 durante 30 días genera intereses por $62.465,75, por lo que al vencimiento el ahorrista recibe $4.062.465,75.
En el caso del ICBC, que ofrece una TNA del 17,85%, el mismo depósito arroja una ganancia de $58.684,93, alcanzando un monto final de $4.058.684,93.
Los bancos que pagan las tasas más altas
Entre las entidades que permiten constituir plazos fijos online, las mayores tasas informadas son:
- Reba Compañía Financiera: 23% TNA.
- Crédito Regional Compañía Financiera: 23% TNA para clientes.
- Banco Meridian: 22,25% TNA.
- Banco Bica: 22% TNA.
- Banco CMF: 22% TNA.
- Banco Voii: 22% TNA.
- Banco del Sol: 21% TNA.
- Banco Mariva: 21% TNA.
- Bibank: 21% TNA.
- Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% TNA.
Tasas de los principales bancos
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas informadas al BCRA son:
- Banco Provincia: 19,5% TNA.
- Banco Nación: 19% TNA.
- Banco Macro: 18,75% TNA.
- BBVA: 18,25% TNA.
- ICBC: 17,2% TNA.
- Galicia: 17,5% TNA.
- Credicoop: 17,5% TNA.
- Banco Ciudad: 17% TNA.
- Santander: 16% TNA.
- Banco Patagonia: 16% TNA.
¿Conviene hacer un plazo fijo?
El plazo fijo suele ser una alternativa recomendada para quienes priorizan la previsibilidad por sobre una mayor rentabilidad. Al conocer desde el inicio cuánto dinero recibirán al vencimiento, muchos ahorristas lo eligen para resguardar pesos durante 30 días, especialmente cuando buscan evitar inversiones con mayor volatilidad.