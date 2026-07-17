Plazo fijo: cuánto rinden $4.000.000 a 30 días según el banco elegido

Los bancos mantienen diferencias en las tasas de interés para depósitos a plazo fijo. Cuánto dinero podés obtener al invertir $4 millones durante 30 días.

El plazo fijo continúa entre las inversiones más elegidas por quienes buscan una renta previsible en pesos. Foto: Shutterstock

Entre las inversiones en pesos más elegidas por los argentinos, el plazo fijo sigue ocupando un lugar importante por su bajo riesgo y su rendimiento conocido desde el momento de la constitución. Aunque las tasas vienen bajando en los últimos meses, continúa siendo una alternativa para quienes buscan preservar sus ahorros sin asumir grandes riesgos.

Por eso, antes de invertir conviene comparar las tasas que informa cada banco al Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que unos pocos puntos porcentuales pueden representar miles de pesos de diferencia al finalizar el plazo.

Cuánto rinde invertir $4.000.000 a 30 días Si se toma como referencia la tasa que ofrece el Banco Nación, con una TNA del 19% a través de canales electrónicos, una inversión de $4.000.000 durante 30 días genera intereses por $62.465,75, por lo que al vencimiento el ahorrista recibe $4.062.465,75.

En el caso del ICBC, que ofrece una TNA del 17,85%, el mismo depósito arroja una ganancia de $58.684,93, alcanzando un monto final de $4.058.684,93.

Los bancos que pagan las tasas más altas Entre las entidades que permiten constituir plazos fijos online, las mayores tasas informadas son: