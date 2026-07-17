Quini 6: los números ganadores del 16 de julio tras la reprogramación

Después de que el sorteo del Quini 6 previsto para el 15 de julio fuera reprogramado por inconvenientes técnicos en los sistemas de procesamiento, la Lotería de Santa Fe realizó finalmente el sorteo 3391 este jueves 16 de julio.

La postergación había sido comunicada oficialmente por el organismo, que informó que el inconveniente se registró en una de las provincias participantes. Una vez solucionado el problema, el sorteo se llevó a cabo con normalidad.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 19, 22, 25, 30, 37 y 42. El pozo de $4.480.780.248 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los seis números.

En La Segunda del Quini , salieron los números 01, 05, 16, 21, 33 y 34. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio de $1.766.668.050 quedó vacante.

La modalidad Revancha sorteó los números 04, 18, 22, 31, 34 y 39. Al igual que en las modalidades anteriores, no se registraron ganadores y el pozo de $1.438.984.742,40 quedó acumulado.

Finalmente, en el Siempre Sale, los números favorecidos fueron 03, 21, 31, 34, 37 y 42. En esta oportunidad hubo tres ganadores con cinco aciertos, quienes se repartirán el pozo de $342.307.620, por lo que cada uno recibirá $114.102.540. Los apostadores ganadores realizaron sus jugadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Las principales modalidades quedaron vacantes y el pozo continúa creciendo. Foto: Archivo

Cuándo es el próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 19 de julio y pondrá en juego un pozo estimado de $9.800.000.000, ya que las principales modalidades volvieron a quedar vacantes.