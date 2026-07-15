Banco Nación: cuánto paga hoy un plazo fijo de $2.000.000 a 30, 60 o 90 días
La ganancia del plazo fijo varía según el plazo elegido: qué opciones ofrece el Banco Nación para invertir.
El plazo fijo es una de las opciones de inversión más utilizadas por aquellas personas que buscan obtener ganancias sobre sus ahorros sin correr grandes riesgos. Entre las entidades con mayor volumen de depósitos se encuentra el Banco Nación, que actualmente ofrece una tasa de interés del 19% para las colocaciones a plazo fijo electrónico.
Plazo fijo a 30 días: ¿cuánto rinde?
Con un depósito de $2.000.000 en el Banco Nación a 30 días, la ganancia aproximada es de $31.232,88, con lo que el monto final asciende a $2.031.232,88. En el caso de realizar la operación en sucursal, la tasa baja al 15,5%, lo que deja una ganancia de $25.479,45 y un total de $2.025.479,45.
El rendimiento a 60 días
A 60 días, la tasa sube al 19,5% para las colocaciones electrónicas, con una ganancia de $63.287,67 y un monto final de $2.063.287,67. En sucursal, en cambio, el interés es del 16,50%, lo que representa una ganancia de $54.246,58 y un total de $2.054.246,58.
A 90 días, la mejor opción para ganar más
Finalmente, a 90 días el Banco Nación ofrece una tasa de interés del 19,5% para las colocaciones electrónicas, con una ganancia de $96.164,38 y un monto final de $2.096.164,38. En sucursal, la ganancia se reduce a $81.369,86, con un total de $2.081.369,86.
Tasas de interés de otros bancos
- Banco de la Nación Argentina: 19%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 17,5%
- Banco BBVA Argentina S.A.: 18,25%
- Banco Santander Argentina S.A.: 16%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 19,5% (hasta 21% en algunas colocaciones)
- Banco Macro S.A.: 18,75%
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 17,2%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%
- Banco Patagonia S.A.: 16%
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 17,5%