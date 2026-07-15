Banco Nación: cuánto paga hoy un plazo fijo de $2.000.000 a 30, 60 o 90 días

El plazo fijo es una de las opciones de inversión más utilizadas por aquellas personas que buscan obtener ganancias sobre sus ahorros sin correr grandes riesgos. Entre las entidades con mayor volumen de depósitos se encuentra el Banco Nación, que actualmente ofrece una tasa de interés del 19% para las colocaciones a plazo fijo electrónico.

Plazo fijo a 30 días: ¿cuánto rinde? Con un depósito de $2.000.000 en el Banco Nación a 30 días, la ganancia aproximada es de $31.232,88, con lo que el monto final asciende a $2.031.232,88. En el caso de realizar la operación en sucursal, la tasa baja al 15,5%, lo que deja una ganancia de $25.479,45 y un total de $2.025.479,45.

El rendimiento a 60 días A 60 días, la tasa sube al 19,5% para las colocaciones electrónicas, con una ganancia de $63.287,67 y un monto final de $2.063.287,67. En sucursal, en cambio, el interés es del 16,50%, lo que representa una ganancia de $54.246,58 y un total de $2.054.246,58.

A 90 días, la mejor opción para ganar más Finalmente, a 90 días el Banco Nación ofrece una tasa de interés del 19,5% para las colocaciones electrónicas, con una ganancia de $96.164,38 y un monto final de $2.096.164,38. En sucursal, la ganancia se reduce a $81.369,86, con un total de $2.081.369,86.