Se mueve el plazo fijo: estos son los bancos con tasas que superan el 22%

Las tasas de plazo fijo se mueven en julio con rendimientos que oscilan entre el 16% y el 23% anual, ofreciendo previsibilidad a los ahorristas.

Las tasas de plazo fijo continúan ajustándose durante julio y hoy se ubican entre el 16% y el 23% de TNA, según la entidad financiera. Aunque están lejos de los rendimientos que ofrecían hace algunos meses, muchos argentinos siguen eligiendo esta alternativa de ahorro por una razón clave: brinda previsibilidad y permite conocer de antemano cuánto se cobrará al vencimiento.

Sin embargo, las diferencias entre bancos son cada vez más marcadas. Mientras las entidades con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas que, en general, no superan el 19,5% anual, algunos bancos más pequeños pagan rendimientos superiores al 22%, convirtiéndose en las opciones más atractivas para quienes buscan maximizar la ganancia de un plazo fijo.

Los que superan el 22% Crédito Regional Compañía Financiera y REBA Compañía Financiera encabezan el ranking con una TNA del 23%, la más alta del mercado actualmente. Banco Meridian les sigue de cerca con 22,25%, mientras que Banco BICA, Banco CMF y Banco VOII ofrecen 22% TNA.

Por debajo del umbral del 22% pero por encima de los grandes bancos aparecen Banco del Sol y Banco Mariva con 21%, BiBank también con 21% y Banco de la Provincia de Córdoba con 20,75%. Banco Hipotecario ofrece 20,5% pero solo para no clientes.

Los bancos más grandes ofrecen tasas de plazo fijo que no superan el 19,5% anual. Foto: Shutterstock Entre los grandes bancos Dentro del grupo de las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia y Banco Macro lideran con 19,5% TNA. Banco Nación ofrece 19%, BBVA 18,25%, Galicia y Credicoop 17,5%, ICBC 17,2%, Banco Ciudad 17%, y en el extremo más bajo Santander y Banco Patagonia con 16%.