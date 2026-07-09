Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés del 9 de julio
El plazo fijo sigue siendo una inversión elegida, pero las tasas de interés varían entre bancos. Conocé los rendimientos del 9 de julio.
El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan una inversión simple y de bajo riesgo. Aunque las tasas de interés se mantienen lejos de los niveles de meses anteriores, los bancos siguen ofreciendo distintos rendimientos, por lo que comparar antes de constituir un depósito puede marcar una diferencia.
Según las tasas informadas por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), este 9 de julio los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos que van del 16% al 19,5% de Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días.
- Banco Provincia: 19,5%
- Banco Macro: 19,5%
- Banco Nación: 19%
- BBVA: 18,25%
- Galicia: 17,5%
- Credicoop: 17,5%
- ICBC: 17,2%
- Banco Ciudad: 17%
- Santander: 16%
- Banco Patagonia: 16%
Por fuera de las principales entidades, también hay bancos y compañías financieras que ofrecen tasas más elevadas para depósitos a plazo fijo, especialmente para clientes no tradicionales. En algunos casos, la TNA alcanza hasta el 23%, por lo que pueden representar una alternativa para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros.
Otros bancos que informan tasa online
- Crédito Regional Compañía Financiera: 23%
- Reba Compañía Financiera: 23%
- Banco Meridian: 22,25%
- Banco Bica: 22%
- Banco CMF: 22%
- Banco VOII: 22%
- Banco del Sol: 21%
- Banco Mariva: 21%
- Bibank: 21%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%
- Banco Hipotecario (no clientes): 20,5%
- Banco Dino: 20%
- Banco de Comercio: 19%
- Banco Julio: 19%
- Banco Masventas: 19%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% (clientes)
- Banco de Formosa: 18,5%
- Banco del Chubut: 18,5%
- Banco Comafi: 17%