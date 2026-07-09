Plazo fijo: banco por banco, las tasas de interés del 9 de julio

El plazo fijo sigue siendo una inversión elegida, pero las tasas de interés varían entre bancos. Conocé los rendimientos del 9 de julio.

Las tasas de plazo fijo varían según la entidad financiera y pueden llegar al 23% de TNA.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más elegidas por quienes buscan una inversión simple y de bajo riesgo. Aunque las tasas de interés se mantienen lejos de los niveles de meses anteriores, los bancos siguen ofreciendo distintos rendimientos, por lo que comparar antes de constituir un depósito puede marcar una diferencia.

Según las tasas informadas por las entidades financieras al Banco Central de la República Argentina (BCRA), este 9 de julio los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen rendimientos que van del 16% al 19,5% de Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días.

Banco Provincia: 19,5%

Banco Macro: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,25%

Galicia: 17,5%

Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Santander: 16%

Banco Patagonia: 16% Los bancos tradicionales ofrecen tasas de entre el 16% y el 19,5% para depósitos a 30 días. Foto: Shutterstock Por fuera de las principales entidades, también hay bancos y compañías financieras que ofrecen tasas más elevadas para depósitos a plazo fijo, especialmente para clientes no tradicionales. En algunos casos, la TNA alcanza hasta el 23%, por lo que pueden representar una alternativa para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros.