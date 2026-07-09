Inversiones de Donald Trump: cómo invierte en la nueva economía y el mundo cripto

Días atrás se conoció la declaración financiera anual del 2025 del presidente Donald Trump en la que detalla las millonarias ganancias realizadas con diversas operaciones en el mundo cripto , y en sus demás negocios.

Incluso, para envidia del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, los datos publicados por la Oficina de Ética Pública de EEUU muestran que Trump ganó más de 1.400 millones de dólares el año pasado solo con las empresas relacionadas con las criptomonedas de su familia, incluyendo su negocio de monedas meme y la empresa de criptomonedas de su familia.

La información surge del documento “The President’s and Vice President’s certified annual financial disclosure reports” de más de 920 páginas que días atrás publicó la U.S. Office of Government Ethics.

Ahora bien, más allá de sus apuestas en los negocios de criptomonedas , resulta interesante para los inversores conocer qué compra el hombre más poderoso del mundo cuando invierte su dinero.

En tal sentido, se han conocido las operaciones realizadas por Trump durante el primer trimestre de 2026, que suman más de 3.700 movimientos, de las cuales surge una radiografía de sus principales posiciones bursátiles que revela una clara preferencia por las grandes compañías estadounidenses, considerando a la acción de Boeing como una de sus mayores apuestas.

Según relata Carlos Suárez de BM, un analista de la gestora Renta 4 evaluó la cartera de Trump con el fin de plantearse si las inversiones estaban dentro del sentimiento del mercado, o sea, si estaban justificadas según la visión de los mercados.

Nvidia, Tesla y Apple

De acuerdo al estudio, la distribución aproximada de la cartera muestra una concentración en algunos de los nombres más conocidos de Wall Street: Nvidia figura como la mayor posición, con un peso cercano al 10%, seguida de Tesla (9%) y Apple (8,5%).

Pero también se destacan Boeing (7,5%), ExxonMobil (7%), JPMorgan Chase (6,5%), Palantir (6%), Dell Technologies (5,5%), Intel, Goldman Sachs y BlackRock (5%), además de Qualcomm, Micron, Visa y Mastercard. Si bien la composición refleja una exposición significativa a tecnología, defensa, banca y energía, el analista centra su atención en una compañía concreta que, según su visión, podría encontrarse en un momento especialmente relevante desde el punto de vista bursátil.

Acciones de Boeing

¿De quién se trata? De Boeing. Entre las operaciones comunicadas figura la compra de acciones de Boeing por un importe situado entre 1 y 5 millones de dólares. Esa inversión convierte al fabricante aeronáutico en una de las mayores posiciones de la cartera de Trump.

Pero más allá de que uno de sus accionistas sea Trump, al analista de Renta 4 considera que la compañía reúne una combinación de factores que merece atención tanto desde el punto de vista operativo como técnico.

Según explica, el fabricante estadounidense llega después de atravesar una de las etapas más difíciles de su historia reciente: la crisis del 737 MAX entre 2018 y 2019, unida a los problemas de calidad registrados posteriormente, provocó pérdidas continuadas y un flujo de caja libre persistentemente negativo; y aunque en 2025 volvió a obtener beneficios netos, el análisis recuerda que gran parte de ellos procedían de una operación extraordinaria de venta de activos.

Su visión es que el cambio comenzó con la llegada de Kelly Ortberg como consejero delegado en agosto de 2024, ya que la nueva dirección ha priorizado la seguridad y la calidad frente a la velocidad de producción, al tiempo que la estabilización del programa 737 y una cartera récord de más de 6.100 aviones comerciales permiten contemplar un escenario de normalización operativa.

La recuperación

El analista suma otro elemento que considera determinante: para 2026 se espera, por primera vez de forma sostenible desde antes de la crisis del MAX, un flujo de caja libre positivo, circunstancia que, en su opinión, podría marcar el inicio de una recuperación estructural.

Hay otro aspecto a tener en cuenta, quizás por el cual Trump apostó por Boeing y sería lo que surge del llamado análisis técnico que sustenta la mejora de los fundamentos: Boeing acumula siete años cotizando por debajo de los máximos alcanzados en 2019 y ha construido una amplia base de consolidación, con un soporte relevante en torno a los 129 dólares, ahora los indicadores trimestrales inician una fase alcista en una situación de compresión, un comportamiento que invita a pensar en un proceso de tendencia alcista sostenida a largo plazo.

No obstante, advierte de que la superación de la resistencia situada en los 278 dólares será decisiva para confirmar el cambio de tendencia.

De modo que la cartera de Trump ofrece una fotografía de sus preferencias inversoras, pero el mercado terminará juzgando esas apuestas por un único criterio: si las compañías elegidas son capaces de convertir las expectativas en resultados.

El imperio Trump

No hay que soslayar que Trump posee un imperio de negocios (hoteles, complejos de golf y empresas criptos) que le reditúan millonarias ganancias más allá de las apuestas al mundo cripto. Se calcula que su fortuna supera los 7.600 millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Como dato de color todavía sus libros le siguen generando ganancias: aproximadamente 1,9 millones de dólares por "Save America" y sumas menores por "The Art of the Deal", "Letters to Trump", "A MAGA Journey" y una edición de la Biblia en colaboración con el cantante Lee Greenwood.

Luego de conocerse las últimas operaciones realizadas en el primer trimestre del año, Trump salió a defender los negocios e inversiones que realizan los miembros de su familia, y ha asegurado que "ellos tienen su propia vida". "Les digo a mis hijos: “Manténganse al margen”.

Pero ellos también tienen su propia vida. Ya saben, ellos hacían negocios mucho antes de que yo siquiera pensara en postularme a la presidencia", afirmó durante una entrevista con CNBC.