Donald Trump lo hizo de nuevo: tras abandonar la tregua, el precio del petróleo salta más de 7%

Hay pocas materias primas tan sensibles a los movimientos de los países en Medio Oriente como el petróleo. Tras el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán dispuesta por el presidente Donald Trump , el precio del petróleo vuelve a niveles cercanos a 80 dólares el crudo Brent , y pone en jaque nuevamente a la economía mundial.

Este miércoles el petróleo Brent del Mar del Norte, la referencia del mercado asiático, europeo y también en países de otras zonas como Argentina, cotiza a US$79,63, una suba de 7,38% respecto del cierre de ayer, mientras que el tipo ligero del Golfo de México, el West Texas Intermediate (WTI) , opera en niveles de 75,38 dólares el barril, marcando un incremento de 7,04%.

"Tras un primer semestre largo y agitado, marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los constantes cambios de postura del presidente Trump, lo último que necesitaban los inversores, y francamente nadie, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, era el regreso del mismo escenario geopolítico", señaló el analista Fawad Razaqzada en el portal especializado Investing.com

Destacó además que la clave está en la postura final que tome el presidente Trump, si finalmente decide desescalar las tensiones con Irán, algo que parece difícil de concretarse a corto plazo.

"Sospecho que Trump querrá evitar una escalada a gran escala, y de ser así, es posible que no veamos la misma volatilidad en los precios del petróleo que durante el punto álgido del conflicto hace unos meses", apuntó el experto.

Sin embargo, aclaró que "sus comentarios sin duda aumentan el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro procedentes de Irán o de Oriente Medio en general si Teherán decide cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz. Veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos días, pero espero que no volvamos a la misma situación de antes.

Impacto en la economía

Con el salto del precio del petróleo ahora los analistas ponen en foco nuevamente lo que pueda ocurrir con la inflación global. La primera reacción fue una fuerte caída de las principales bolsas del mundo, y temores de subas generalizadas en materias primas.

En el caso de Argentina una suba de los commodities tendría un doble efecto. Por un lado la mejora de los precios del petróleo beneficiarían al país, dado que está exportando mucho más crudo que antes, mientras que un impacto en los precios de los granos también sería beneficioso.

Alerta por la inflación

Pero la felicidad completa no existe. Así que a la par de esta eventual mejora en los precios agrícolas hay que anotar subas en fertilizantes, en el precio de los combustibles - es clave en el caso del gasoil para el campo- así como incremento en los costos logísticos y los fletes.

El otro temor es el impacto en la inflación global, por lo que todas las miradas se dirigen ahora a la decisión que tome el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, en su próxima reunión del 28 y 29 de julio. Así la baja de lasa de interés de referencia, que empezaba a estar en agenda hoy pareciera entrar en un escenario de incertidumbre.