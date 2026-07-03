Donald Trump critica a aliados en la OTAN: gastan poco y no fueron contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump reitera sus críticas a los aliados en la OTAN por el bajo gasto militar y por no secundar la guerra en Irán.

Donald Trump y Mark Rutte, titular de la OTAN, en uno de sus encuentros. Foto Efe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este viernes sus críticas a los aliados en el seno de la OTAN por su gasto en defensa y su postura durante la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Es ridículo que Estados Unidos continúe por este camino unilateral cuando la relación no es recíproca. No estuvieron ahí para nosotros", ha manifestado el mandatario estadounidense.

Lo declaró Trump en un breve mensaje en redes sociales, donde ha publicado un gráfico para representar la disparidad entre el gasto en defensa de Estados Unidos y sus aliados europeos.

Donald Trump presiona ante la cumbre la la OTAN Este gráfico muestra una barra en rojo que representaría a Estados Unidos, con un gasto referido de 999.000 millones de dólares (cerca de 872.264 millones de euros), en comparación con los de Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, a los que apunta directamente de esta forma a pocos días el inicio de la cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, Ankara.

La OTAN es una alianza bélica al servicio de Estados Unidos y Donald Trump. Foto: Nato El mensaje ha sido publicado después de que el propio Trump señalara el jueves el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN.