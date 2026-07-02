OpenAI propone ceder el 5% de la compañía al Gobierno de Estados Unidos

La empresa de inteligencia artificial OpenAI, dueña de ChatGPT, propone ceder el 5% de la compañía al Gobierno de Estados Unidos.

OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT, habría planteado la posibilidad de ceder el 5% de sus acciones al Gobierno de Estados Unidos para reforzar las relaciones con la administración Donald Trump y compartir con la ciudadanía la riqueza generada por la inteligencia artificial, según informa 'Financial Times', que cita fuentes familiarizadas con las conversaciones.

En conversaciones iniciales con Washington, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, habría argumentado que otorgar al público una participación financiera en la compañía es la mejor manera de compartir el potencial de la IA, sugiriendo una participación de este tamaño, cuyo valor rondaría los 42.600 millones de dólares (37.390 millones de euros) tomando como referencia la última ronda de financiación de la 'startup', según dos personas conocedoras de las negociaciones.

El acuerdo propuesto implicaría que otras empresas de Estados Unidos de inteligencia artificial como Anthropic, Google o Meta cedieran al Gobierno una participación similar a través de un fondo soberano de inversión, aunque no está claro si las demás empresas estarían dispuestas a hacerlo, señala el periódico.

Openai conversa con el Gobierno de EEUU Según fuentes cercanas, las conversaciones "conceptuales" entre el gobierno y OpenAI se encontraban en una fase inicial, y cualquier acuerdo podría requerir la aprobación del Congreso para su implementación.

Las firmas de IA se enfrentan a un entorno cada vez más complejo en Washington, a medida que la opinión pública y los políticos estadounidenses se muestran más preocupados por la construcción de grandes centros de datos y las implicaciones de esta tecnología para el empleo y la ciberseguridad.