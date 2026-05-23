ChatGPT vs. Gemini: la disputa por el liderazgo de la inteligencia artificial en 2026

El mercado de las herramientas digitales registra cambios importantes en la distribución de sus usuarios globales. Sin embargo, la interrogante de los usuarios oscila entre ChatGPT y Gemini para optar por un modelo de inteligencia artificial preferido. El sistema ChatGPT redujo su cuota de visitas del 77,6% al 53,7% en el último año, mientras que la plataforma de Google trepó hasta alcanzar el 26,7% del sector.

La evolución de la inteligencia artificial generativa muestra un escenario competitivo donde ningún asistente domina todas las áreas técnicas. OpenAI lanzó recientemente su modelo GPT-5.5 Pro, mientras que Google DeepMind compite de forma directa con Gemini 3.1 Pro. Ambos programas resuelven tareas complejas, pero muestran rendimientos diferentes según el tipo de requerimiento que haga el usuario en su rutina.

El asistente de Google destaca especialmente por su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en una sola consulta. Gemini soporta una ventana de contexto de hasta 2 millones de tokens, duplicando la capacidad máxima de la opción de OpenAI . Esta ventaja técnica le permite analizar documentos extensos, códigos de programación completos o bases de datos complejas sin perder el hilo de la conversación ni olvidar las instrucciones iniciales.

Además, la herramienta de Google ofrece una integración nativa profunda con aplicaciones de uso diario como Gmail, Docs y Sheets. En las pruebas de investigación avanzada, la plataforma demostró una gran precisión para recopilar fuentes externas, añadir citas con enlaces directos y generar gráficos visuales interactivos. Asimismo, tras la cancelación de las funciones de video nativas en su competidor, este sistema cuenta con el motor Veo 3.1 para crear contenidos audiovisuales de alta calidad a partir de indicaciones escritas, aunque esta función requiere una suscripción mensual paga.

Rendimiento de ChatGPT en redacción y programación

A pesar de la pérdida de usuarios en el mercado general, la plataforma de OpenAI conserva una ventaja técnica en tareas vinculadas a la escritura creativa y el desarrollo de software. En evaluaciones de rendimiento técnico como SWE-bench Pro, que mide la resolución de problemas reales de código en GitHub, el modelo GPT-5.5 Pro obtuvo una puntuación del 58,6% frente al 54,2% que registró el modelo de Google.

Las pruebas de desarrollo revelan que el sistema de OpenAI muestra una claridad técnica mayor al escribir y corregir programas en lenguajes como Python o JavaScript. El asistente entrega análisis detallados sobre el origen de los errores informáticos y genera soluciones limpias que corren sin fallas. En el plano de la redacción, las respuestas logran una fluidez natural superior, adaptando el tono con facilidad para plataformas de mensajería, textos largos o correos profesionales.

Gemini Portada 1 Gemini: formas de automatizar tareas para que tu semana sea más fácil. Shutterstock

La decisión final entre ambos asistentes depende de las necesidades particulares de cada profesional o empresa en Argentina. Quienes requieran automatizar flujos de trabajo en código o busquen una redacción fluida encontrarán una opción sólida en OpenAI. Por el contrario, los usuarios enfocados en la investigación profunda de datos y el uso de herramientas del entorno de Google obtendrán un rendimiento superior con la alternativa de DeepMind. Ambas herramientas ofrecen planes gratuitos con límites diarios y opciones premium para acceder a los modelos más avanzados.