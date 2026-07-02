Ola de calor en Francia deja mil muertos en tres días y alerta roja en Portugal

La ministra de Deportes de Francia , Marina Ferrari, indicó que del 24 al 26 de junio murieron mil personas por la ola de calor y que desde el 19 de junio, inicio de la ola, han muerto por ahogamiento "más de 90 personas", una cifra "inquietante" que ha disminuido con el fin de la canícula.

A su vez, Portugal , en tato, decretó hoy alerta roja por temperaturas que llegarán a 43 grados en Lisboa y alrededores.

Por su lado, la ministra de Francia indicó que "hemos visto que bajaba estos últimos días, de forma que está claro que está relacionado con el pico de calor , cuando la gente trataba de refrescarse", señaló en una entrevista a la emisora RMC. Advirtió sobre algunos comportamientos peligrosos, como saltar desde un puente al agua o bañarse en canales en los que no hay socorristas, reconoció que hay un problema de falta de piscinas en Francia, sobre todo en zonas rurales por dificultades para llevar a cabo renovaciones. También indicó que su Gobierno trabaja en aumentar el atractivo del oficio de socorrista acuático.

Todavía no hay cifras globales sobre la mortalidad causada por esta ola de calor ya finalizada en Francia, pero la agencia pública de sanidad indicó la semana pasada que solo del 24 al 26 de junio se constataron unos 1.000 fallecimientos más de los que se hubiera podido esperar en tres días.

Un 85 % de esas muertes fueron de personas de 65 o más años y el incremento se dio en particular en los domicilios.

Los servicios meteorológicos prevén de cara al fin de semana una nueva subida de temperaturas en Francia a partir de hoy y, sobre todo, del fin de semana, cuando las máximas serán superiores a los 30 grados en casi todo el país y puntualmente superiores a los 35 grados en ciertas regiones del sur, en concreto en Languedoc-Roussillon, en los entornos de las ciudades de Toulouse y Burdeos.

Météo France señala que la semana próxima las condiciones meteorológicas son favorables a que se mantenga el anticiclón y a que haya temperaturas "significativamente por encima de las normales en el conjunto del país", aunque admite que por el momento resulta difícil precisar "la intensidad de los fuertes calores" que se esperan.

El cambio climático hace estragos en Francia con una ola de calor muy potente. Foto: Efe EFE

Alerta roja en Portugal: 43 grados

Portugal afronta este jueves la fase más crítica de la ola de calor que afecta al país con aviso rojo, el máximo nivel de alerta meteorológica, en los distritos de Lisboa y Setúbal, mientras las autoridades advierten de un riesgo muy elevado de incendios forestales y llaman a la población a extremar las precauciones.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) elevó a rojo el nivel de alerta para ambos distritos debido a la persistencia de temperaturas extremadamente altas, tanto durante el día como por la noche. El organismo prevé extender ese mismo nivel de aviso el viernes a los distritos de Coimbra y Leiria, en el centro del país.

Las previsiones apuntan a máximas superiores a los 35 grados en prácticamente todo el territorio continental, mientras que en las regiones del interior y del sur, especialmente en el Alentejo, los termómetros podrán alcanzar 43 grados, e incluso llegar puntualmente a 44 grados en algunas zonas del centro de Portugal. El episodio de ola de calor podría prolongarse, al menos, durante una semana.

Portugal alerta sobre posibles indendios forestales. Foto Efe EFE

Temperaturas mínimas muy altas

El IPMA también alerta de noches tropicales, con temperaturas mínimas superiores a los 20 grados en buena parte del país y que, en áreas como la Gran Lisboa, podrían mantenerse entre 24 y 28 grados durante varias noches consecutivas, una circunstancia poco habitual en la fachada atlántica portuguesa.

Paralelamente, la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) mantiene la alerta por el elevado riesgo de incendios rurales, favorecido por la combinación de temperaturas extremas, baja humedad relativa y viento en algunas zonas del interior. El organismo ha reforzado el dispositivo de prevención y ha pedido a la población que evite cualquier actividad susceptible de provocar un incendio, como quemas, hogueras o el uso de maquinaria en áreas forestales cuando existan restricciones.

Las autoridades sanitarias recomiendan igualmente limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente, reducir los esfuerzos físicos al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Portugal se suma así a la intensa ola de calor que afecta a buena parte del sur de Europa y que está provocando temperaturas excepcionalmente elevadas para comienzos de julio. Efe