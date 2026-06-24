Qué es el bloqueo Omega, el fenómeno que atrapó a Europa en una ola de calor récord

La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa occidental volvió a poner el foco sobre un fenómeno meteorológico poco conocido denominado el bloqueo Omega. Este patrón atmosférico es señalado por los especialistas como una de las principales causas de las temperaturas extremas que afectan a países como Francia , donde ya se registraron decenas de muertes vinculadas al calor.

Actualmente, Francia atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años. Las autoridades informaron que al menos 40 personas murieron ahogadas en los últimos días mientras intentaban refrescarse ante temperaturas excepcionales.

Sin embargo, el fenómeno no se limita al territorio francés: España, Italia y Reino Unido también registran marcas térmicas inusuales para esta época del año.

El bloqueo Omega es un patrón de circulación atmosférica que recibe su nombre por la forma que adopta la corriente en chorro, similar a la letra griega. Se produce cuando una zona de alta presión queda atrapada entre dos sistemas de baja presión, alterando el desplazamiento habitual de los fenómenos meteorológicos.

En condiciones normales, los frentes y tormentas avanzan de oeste a este impulsados por la corriente en chorro. Cuando se instala un bloqueo Omega, ese movimiento se ralentiza o incluso se detiene, provocando que las mismas condiciones climáticas permanezcan durante varios días o semanas sobre una misma región.

X: @HenriquezMax

Por qué provoca temperaturas tan altas

La clave está en la zona de alta presión ubicada en el centro del sistema. Allí predominan los cielos despejados, la ausencia de lluvias y una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie.

Como consecuencia, las temperaturas aumentan de forma sostenida día tras día. Los especialistas explican que este tipo de bloqueo puede durar entre tres y diez días, aunque en algunos casos se extiende durante varias semanas, potenciando las olas de calor y favoreciendo condiciones de sequía.

Mientras las regiones ubicadas bajo la alta presión sufren calor extremo, otras zonas cercanas pueden experimentar el efecto contrario, con lluvias persistentes, tormentas e incluso inundaciones.

Qué precauciones recomiendan los especialistas

Ante eventos de calor extremo, los organismos sanitarios recomiendan aumentar la hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa al aire libre.

También aconsejan prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables a sufrir golpes de calor y otras complicaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Los expertos recuerdan además que muchas de las muertes asociadas a las olas de calor ocurren durante actividades recreativas o intentos de refrescarse en ríos, lagos y playas sin las medidas de seguridad adecuadas, un factor que quedó en evidencia durante los últimos días en Francia.