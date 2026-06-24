Tragedia en Francia: 40 personas murieron ahogadas en medio de la ola de calor

Francia atraviesa una ola de calor que ya dejó 40 personas ahogadas en los últimos cinco días, según informó el primer ministro Sébastien Lecornu. Las víctimas intentaban refrescarse en medio de temperaturas récord que afectan a gran parte del país y a otras regiones de Europa.

Las autoridades francesas mantienen la alerta por calor extremo, con temperaturas cercanas a los 40 grados y registros que podrían alcanzar los 43°C en algunos sectores del oeste del país.

De acuerdo con los datos difundidos por los organismos meteorológicos, Francia acaba de registrar la tarde y la noche más calurosas desde el inicio de los registros en 1947. En total, 54 departamentos permanecen bajo alerta roja debido a un episodio que los especialistas calificaron como “sin precedentes”.

En ese contexto, numerosas personas buscaron alivio en canales, ríos y otros espacios acuáticos. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, reconoció la necesidad de escapar de las altas temperaturas, aunque advirtió sobre los riesgos de bañarse en zonas no autorizadas o consideradas peligrosas.

La situación también comenzó a impactar sobre distintos servicios. Entre las medidas adoptadas se encuentra la cancelación de algunos trenes , incluidos los que cubren la conexión entre París y Bruselas.

“Francia funciona a un ritmo lento. Las empresas, en la medida de lo posible, están aplicando las recomendaciones para proteger a sus empleados”, expresó el presidente de la patronal francesa MEDEF, Patrick Martin.

En distintos puntos de París también se registró una fuerte demanda de ventiladores eléctricos, al punto que varios comercios agotaron su stock.

Una ola de calor que afecta a toda Europa

La ola de calor no afecta únicamente a Francia. Reino Unido, Italia y España también registran temperaturas elevadas y marcas récord en algunas regiones. La situación generó alteraciones en el funcionamiento de escuelas, redes de transporte y otras actividades cotidianas.

Según la Organización Meteorológica Mundial, Europa se está calentando a un ritmo superior al doble de la media global, una tendencia que incrementa la probabilidad de episodios prolongados de calor extremo.

Los especialistas explicaron que la actual situación está vinculada a un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo en omega. Este patrón recibe ese nombre por su semejanza con la letra griega omega y se caracteriza por una masa de aire caliente ubicada en el centro, rodeada por aire más fresco a ambos lados.

Esa configuración favorece la persistencia de las altas temperaturas durante varios días consecutivos, lo que provoca una acumulación progresiva del calor y dificulta la llegada de sistemas que permitan un descenso térmico significativo.