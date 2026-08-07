Un muerto y más de 2.300 evacuados por un tornado en el sur de Brasil

Un fuerte temporal acompañado por un tornado dejó un muerto, cinco heridos y más de 2.300 personas evacuadas en el estado de Rio Grande do Sul , fronterizo con Argentina y Uruguay, en Brasil .

La Defensa Civil informó que el fenómeno provocó importantes daños en viviendas, escuelas, edificios públicos y redes eléctricas de al menos 114 municipios. En algunas localidades, las ráfagas de viento superaron los 130 kilómetros por hora.

El municipio más afectado fue Novo Hamburgo, donde unas 480 personas debieron abandonar sus hogares como consecuencia de los daños provocados por el temporal.

Uno de los episodios más severos se registró en Pedro Osório, en el sur de Rio Grande do Sul, donde la Defensa Civil confirmó la formación de un tornado.

El fenómeno se originó a partir de una supercélu la, un tipo de tormenta de gran intensidad que puede generar fuertes ráfagas, granizo y tornados.

El impacto del sistema meteorológico generó daños en distintos puntos del estado y complicó los servicios esenciales, especialmente por las afectaciones sobre el tendido eléctrico.

Más estados permanecen en alerta

La situación meteorológica también mantiene bajo vigilancia a otras regiones del sur y sudeste de Brasil ante la posibilidad de nuevos fenómenos durante el fin de semana.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) emitió alertas amarillas, naranjas y rojas para diferentes áreas de los estados de Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Río de Janeiro.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la evolución del sistema y recomiendan extremar las precauciones ante la posibilidad de nuevos episodios de viento fuerte y tormentas severas.

Rio Grande do Sul, uno de los estados brasileños más afectados en los últimos años por eventos meteorológicos extremos, continúa con tareas de asistencia y evaluación de los daños provocados por el temporal.