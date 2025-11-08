Seis personas fallecieron y otras 750 están heridas tras el devastador paso de un tornado en Brasil

Al menos seis personas murieron y unas 750 sufrieron heridas, algunas de gravedad, después de que un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora provocara a su paso enorme destrucción en ciudades de Paraná, estado del sur de Brasil , informó este sábado la Defensa Civil.

Las autoridades estado declararon este sábado el estado de calamidad pública en los municipios castigados. De hecho, la ciudad está en un 90 % en ruinas.

El fenómeno meteorológico de dimensiones sin precedentes dejó sin viviendas a unas 10.000 personas en catorce municipios de Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Paraguay.

Las ciudades más castigadas fueron Río Bonito do Iguaçu , en donde fueron reportadas cinco víctimas mortales, y Guarapuava, con un muerto en su región rural, pero los equipos de rescate aún buscan a una persona reportada como desaparecida y a otras posible víctimas debajo de los escombros de decenas de viviendas.

La gobernación de Paraná, que montó un hospital de campaña en Río Bonito do Iguaçu para atender la alta demanda por servicios médicos, informó que diez de las personas atendidas sufrieron heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas a centros médicos con mayor estructura.

En Río Bonito do Iguaçu, ciudad de unos 13.500 habitantes y en la que el tornado destruyó cerca del 90 % de sus viviendas y construcciones, se registraron las muertes de tres hombres de entre 49 y 83 años, de una mujer de 47 años y de una adolescente de 14.

Quiero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas.

Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025



Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025

Esta ciudad, con viviendas demolidas, árboles y postes de electricidad arrancados y vehículos volteados por la fuerza de los vientos, fue descrita como "un escenario de guerra" por el subcomandante general del Cuerpo de Bomberos de Paraná, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, que declaró la calamidad pública para poder movilizar recursos sin restricciones para financiar medidas de emergencia, anunció que, una vez que los socorristas terminen las tareas de búsqueda y rescate de víctimas, iniciará los trabajos de reconstrucción de las viviendas.

El gobernador, que visitó la región afectada, igualmente declaró luto oficial de tres días en memoria de las víctimas. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció en sus redes sociales que envió a Paraná varios miembros de su Gabinete y equipos médicos para colaborar tanto en las tareas de reconstrucción como de rescate.

Fuente: EFE