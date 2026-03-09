Décimo día de guerra en Medio Oriente: los dichos de Donald Trump, el rebote del petróleo y los nuevos ataques
En el décimo día de la guerra en Medio Oriente, los dichos de Donald Trump sobre un posible final del conflicto impactaron en los mercados y en el precio del petróleo.
Este lunes se marcó el décimo día de la guerra en Medio Oriente, en una jornada atravesada por nuevos bombardeos en Irán e Israel, una mayor participación de la OTAN y las declaraciones de Donald Trump sobre el posible fin del conflicto tras su diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sus dichos también impactaron en los mercados internacionales y en el precio del petróleo, mientras continúan creciendo los devastadores números de víctimas y desplazados que provocan estos ataques.
Los comentarios de Donald Trump y el impacto en el mercado
El día comenzó no solo con nuevos ataques, sino principalmente por el aumento del precio del crudo, que llegó a los 100 dólares. Sin embargo, por la tarde sufrió un fuerte efecto rebote después de que el presidente de Estados Unidos anunció que “la guerra con Irán está prácticamente terminada”, justificando sus dichos en base al daño que sufrió la armada iraní en su infraestructura militar.
Esto provocó una estabilización en el mercado petrolero tras varios días de volatilidad desde el inicio de la guerra y luego del anuncio del posible cierre del Estrecho de Ormuz.
El diálogo Trump-Putin
Además, Trump mantuvo un llamado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, donde discutieron sobre la guerra e intercambiaron opiniones en lo que fue catalogado como una charla “productiva”. En ese diálogo, el presidente de Rusia fue quien propuso avanzar hacia un alto al fuego por la vía política y diplomática. A pesar de ello, ambos se mostraron con posturas opuestas respecto a la elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo.
Los números de la guerra en Medio Oriente
Por otro lado, las víctimas siguen en aumento. Según informaron los países involucrados, más de mil personas murieron en Irán, cerca de 400 en el Líbano y alrededor de 10 en Israel.