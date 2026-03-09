En plena escalada en Medio Oriente, Donald Trump habló con Vladimir Putin y Rusia planteó una solución pacífica

Ambos presidentes mantuvieron una llamada de una hora en medio de la escalada en Medio Oriente, donde Rusia propuso avanzar hacia una solución diplomática.

Este lunes comenzó el décimo día de enfrentamientos en Medio Oriente, en otra jornada marcada por ataques cruzados entre Irán e Israel. En medio de este escenario, Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación para intercambiar opiniones sobre el conflicto, en la que Putin sugirió avanzar hacia una solución "política y democrática".

Esta comunicación, que fue la primera que tienen ambos en este 2026 tras un cierre de 2025 marcado por el intento de Trump de oficiar como mediador y ponerle un fin a la guerra con Ucrania, se dio también después de que ambos mostraran posturas opuestas en la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo. Mientras que el presidente estadounidense lo condenó, Putin mostró su apoyo total.

La llamada, según expresó el asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, duró aproximadamente una hora. Se trató de una conversación que describió como "franca y formal", en la que fue Putin quien planteó la necesidad de lograr un fin a los enfrentamientos por la vía pacífica.

La búsqueda de un fin a la guerra en Medio Oriente y una charla que incluyó Venezuela Según Ushakov, el presidente ruso "expresó algunas ideas para una rápida solución política y diplomática" del conflicto, luego de haber mantenido también conversaciones con líderes del Golfo y con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Además, el funcionario señaló que Trump le dio a Putin su evaluación del conflicto y que ambos mandatarios mantuvieron un intercambio de opiniones que fue catalogado como "específico y útil".