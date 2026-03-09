Vladimir Putin desde Rusia apoya fuertemente al nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicita a Mojtaba Jamenei y le muestra su "apoyo inquebrantable": "su mandato requerirá de valentía".

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado este lunes su felicitación al nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, señalando el "apoyo inquebrantable" de Moscú y recalcando que en plena agresión de Estados Unidos e Israel su mandato "requerirá de valentía".

"En un momento en que Irán se enfrenta a una agresión armada, su mandato en este alto cargo requerirá sin duda gran valentía y dedicación. Estoy seguro de que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas a las que se enfrenta", ha afirmado el mandatario ruso en un comunicado difundido por el Kremlin.

Vladimir Putin aprovecha para mostrar el "apoyo inquebrantable" a Teherán y su solidaridad con el pueblo iraní en este momento de conflicto abierto con Washington y Tel Aviv. "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica", ha expuesto.

En este sentido, concluye deseando "éxito" ante las "difíciles tareas" que enfrenta el nuevo líder supremo, además de "buena salud y fortaleza de espíritu" en el puesto que asume.

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei ha sido elegido como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán por la Asamblea de Expertos, en una decisión tomada diez días después de que su padre y antecesor muriera en el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel.