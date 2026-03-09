Dura advertencia de China para que Estados Unidos e Israel tomen nota urgente

China hace saber a Israel y Estados Unidos que rechaza cualquier ataque contra el nuevo líder supremo de Irán tras las amenazas que lanzaron.

La China de Xi Jinping busca el modo de posicionarse ante los ataques de Estados Unidos. Foto Efe

China expresó su oposición a cualquier ataque contra el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, después de su nombramiento para el puesto en reemplazo de su padre, Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país y ante las amenazas vertidas por ambos países contra el nuevo jefe de Estado iraní.

"China se opone a la interferencia en los asuntos internos e otros países, bajo cualquier pretexto", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun. "La soberanía, seguridad e integridad territorial de Irán debe ser respetada", ha señalado, según ha informado el diario 'Global Times'.

Así, ha reseñado que China "toma nota" del nombramiento del nuevo líder supremo iraní, "una decisión adoptada por Irán en línea con su Constitución", al tiempo que ha reclamado nuevamente "un cese inmediato de las acciones militares y una vuelta cuanto antes al diálogo y la negociación para evitar un mayor aumento de las tensiones".

China, opuesta a Estados Unidos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con que el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no cuenta con su beneplácito, mientras que Israel ha asegurado que cualquier sustituto de Jamenei será igualmente "un objetivo inequívoco para ser eliminado".

Trump se mostró en público con una venda en la oreja. Foto: Dpa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el aviso de China sobre Irán. Foto: Dpa. DPA Jamenei, quien era líder supremo de Irán desde 1989, murió el 28 de febrero en el inicio de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.