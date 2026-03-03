Dieta de la longevidad: la receta china de diez minutos para vivir más y mejor

En China las personas viven más de 90 años y muchos gozan de una excelente salud. Una receta ideal para mantenerse.

En el mundo, las poblaciones con mayor esperanza de vida están en Asia y China se destaca. Además de la genética, la clave reside en la “farmacia en el plato”. El consumo diario de raíces antiinflamatorias y vegetales de hoja verde es la clave.

Pero el logro no solo es vivir más de 90 años, además gozan de una salud envidiable. Existe una receta inspirada en la dieta tradicional de esas regiones cargada de antioxidantes que ayudan a regenerar las células y a mejorar la digestión.

Receta para dos personas 2 plantas de Pak Choi (o acelga joven): Aporta calcio y vitamina K.

1 trozo de jengibre fresco (3 cm): El potente antiinflamatorio natural.

1 taza de hongos Shiitake (o champiñones): Fortalecen el sistema inmunológico.

2 dientes de ajo: Un antibiótico natural para el corazón.

1 cucharada de aceite de sésamo (o de oliva): Grasas saludables.

Semillas de sésamo y una pizca de soja baja en sodio. En primer lugar, se corta el Pak Choi longitudinalmente y hay que laminar los ajos y el jengibre bien fino. En la cocina china, el corte pequeño permite una cocción rápida que preserva todas las vitaminas. Después se calienta el aceite en una sartén grande, añadir ajo y jengibre.

Gemini_Generated_Image_oey9aqoey9aqoey9 En China tienen recetas saludables. Fuente: IA Gemini. Saltear los hongos hasta que estén dorados y añadir el Pak Choi. Se necesitan tres minutos de cocción para que se mantengan crujientes y no pierdan nutrientes. Para darle un toque final se rocía con la soja y las semillas de sésamo. Servir inmediatamente acompañado preferentemente de una taza de té verde.

En el caso del jengibre, contiene gingerol. Se trata de un compuesto que logra reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Mientras que el Pak Choi pertenece a la familia de las crucíferas, vinculadas en numerosos estudios científicos con una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas.